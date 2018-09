: Borse europee deboli, Milano a -0,1% - TelevideoRai101 : Borse europee deboli, Milano a -0,1% - italianaradio1 : Pubblicato il: 04/09/2018 10:05 Piazza Affari chiude tonica una seduta in controtendenza rispetto alle altre borse… - infoiteconomia : Borse europee in calo, Milano controcorrente con le banche. Scende ancora lo spread -

Apertura nel segno della debolezza per le, che risentono delle incertezze sulle relazioni commerciali tra Usa e Cina. A Piazza Affari, l'Ftse Mib segna -0,1% a 20.580 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 263,9 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,9%. Londra -0,34%, Parigi -0,39% e Francoforte -0,4%. Euro a 1,1572 dollari e 129,01 yen, in apertura dei mercati valutari.(Di mercoledì 5 settembre 2018)