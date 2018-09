Borsa di Tokyo in ribasso | Nikkei perde 0 | 51%

Borsa Tokyo cauta - Nikkei apre a -0 - 17% : 6.10 La Borsa di Tokyo ha aperto le contrattazioni all'insegna della cautela, in attesa degli sviluppi sui negoziati tra Canada e Stati Uniti per la revisione del trattato commerciale del Nafta. L'indice Nikkei dei 225titoli guida segnava infatti un lieve ribasso dello 0,17%, a quota 22.658,26. Stabile lo yen, scambiato a 111,40 con il biglietto verde, e 129,10 con la moneta unica.

Borsa Tokyo poco mossa - Nikkei +0 - 15% : 2.52 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi poco variata, in attesa del proseguimento di nuovi negoziati tra Canada e Stati Uniti sul trattato commerciale del Nafta, iniziati questa settimana, dopo il Labour day. Il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,15% a quota 22.740,35. Sui mercato dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro, a un livello di 111e sulla moneta unica europea a un valore di poco superiore a 129.

Borsa - Asia in ribasso con timori sul commercio - Tokyo -0 - 87% : Roma, 3 set., askanews, - Avvio di settimana in ribasso alla Borsa di Tokyo e nel resto dell'Asia, dove tornano a farsi sentire i timori di conflitti commerciali a seguito delle manovre negoziali del ...

Borsa Tokyo in ribasso - Nikkei a -0 - 69% : 8.35 Chiusura negativa per la Borsa di Tokyo, penalizzata dal fallimento dei negoziati sul trattato commerciale del Nafta tra Canada e Usa, e dai timori per una nuova escalation sui dazi tra Pechino e Washington. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha infatti lasciato sul terreno 157 punti, pari a -0,69%, ed è sceso a 22.707,38 punti. A pesare negativamente su Tokyo anche l'apprezzamento dello yen rispetto al dollaro (111) e all'euro (128,70).

Borsa.Tokyo apre in lieve calo a -0 - 21% : 02.46 La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana e di settembre all'insegna della cautela, dopo il fallimento dei negoziati sul trattato commerciale del Nafta tra le delegazioni del Canada e degli Stati Uniti, e in attesa di ulteriori trattative. L'indice Nikkei segna una variazione negativa dello 0,21% a quota 22.816,55, cedendo 48 punti. Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro, poco sopra quota 111, e sull'euro a ...

Borsa di Tokyo in leggero rialzo - Nikkei guadagna 0 - 09% : Borsa di Tokyo in leggero rialzo, Nikkei guadagna 0,09% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in leggero rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 22.869,50 punti, con un guadagno di appena 21,28 punti, pari allo 0,09 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.020,18 punti, salendo poco dopo fino a 23.032,17 punti, il livello più alto della giornata, e ...

Borsa Tokyo : settima seduta positiva - Nikkei chiude a +0 - 15% : A far da sfondo agli acquisti l'ottimismo degli investitori sull'economia statunitense e sui negoziati commerciali. Al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato lo 0,...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 15% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,15% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.848,22 punti, con un guadagno di 34,75 punti, pari allo 0,15 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.820,86 punti, scendendo subito dopo fino a 22.819,97 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in mattinata ...

Borsa. Tokyo apre poco variata a +0 - 17% : 03.10 La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni all'insegna della cautela, malgrado l'ultimo record fatto segnare a Wall Street e con gli investitori che guardano ai nuovi negoziati sul trattato Nafta tra Canada e Usa dopo l'accordo di Washington col Messico. Il Nikkei mostra una variazione appena positiva dello 0,17% a quota 22.852,77 punti. Sul fronte valutario lo yen è invariato a 111,10 sul dollaro e sull'euro a un livello di 129,90.