Bolzano Incidente nella scuola media Archimede | morto custode

Donna trovata morta a Bolzano - è stato un incidente domestico : Bolzano . È stato , con ogni probabilità, un incidente domestico a causare la caduta di una bolzanina, trovata ieri morta nel cortile del suo condominio in via Firenze . La procura di Bolzano precisa ...

Bolzano - incidente in val Martello : morto un alpinista - dispersi tre compagni di cordata : incidente in alta Val Martello , a Bolzano . Un alpinista è morto e altri tre suoi compagni di cordata risultano dispersi mentre si trovavano a circa tremila metri. Sul posto sta operando il soccorso alpino con l'ausilio dell'elisoccorso Pelikan.Continua a leggere

Bolzano : ciclista muore 14 giorni dopo l'incidente : Bolzano. Non ce l'ha fatta: troppo gravi le lesioni riportate. Quattordici giorni dopo l'incidente avvenuto domenica 22 luglio in via Einstein, è morto ieri pomeriggio nel reparto di Rianimazione dell'...