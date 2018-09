Boccia | Confindustria | | le dichiarazioni di Salvini mi hanno cambiato l' agenda

Economia : Boccia - Confindustria - a 'La Stampa' - usciamo dalla fase elettoralistica e apriamo un confronto serrato : Roma, 31 ago 08:53 - , Agenzia Nova, - Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in una intervista a "La Stampa" spiega che non possiamo continuare a pensare che l'Economia... , Res,

Boccia (Confindustria) al governo : “Ora siete il sistema”. E consiglia all’esecutivo un corso elementare di economia : “Mi sembra dalle parole del ministro Di Maio che l’avvocatura di Stato dica che la gara non sia annullabile: si prenda atto, si entri nella negoziazione, si chiudano gli ultimi punti e si parta quanto prima”. Così sulla questione Ilva il presidente dei Confindustria, Vincenzo Boccia. Deve “diventare la grande questione di soluzione industriale italiana, che coniughi occupazione e ambiente. Si faccia quanto prima: sono sei anni, ...

Intervista al presidente di Confindustria - Boccia : 'Il governo ci ha deluso - speriamo di evitare la piazza' : Ci vorrebbe più rispetto per questo mondo, che conta circa 2,5 milioni di associati. Quanto alla disintermediazione, abbiamo già visto che, quando si vuole fare ciò che si vuole, si evita il ...

Confindustria - Boccia : "Il governo ci ha deluso" : Confindustria mette nel mirino il governo dopo l'approvazione del Decreto Dignità. A mettere in discussione la ricetta economica del governo di fatto è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ...

Economia : Boccia - Confindustria - a 'Il Messaggero' - questo governo ci ha deluso : Roma, 13 ago 09:34 - , Agenzia Nova, - Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, in vista della messa a punto della manovra trae in una intervista a "Il Messaggero" un primo... , Res,

Boccia (Confindustria) ad Affari'Prima flat tax per impresa-lavoro' : Intervista di Affaritaliani.it al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sulla Legge di Bilancio. "Se vogliamo fare tutto e subito è chiaro che i conti pubblici non terranno. Se invece ci diamo un arco temporale di cinque anni..." Segui su affaritaliani.it

Confindustria Boccia il Decreto Dignità - il Piemonte va in ferie con pessimismo : Confindustria Piemonte e Unioncamere insieme a Intesa San Paolo e Unicredit hanno presentato i risultati che riassumono le previsioni per quello che riguarda il terzo trimestre del 2018 per quello che ...

Boccia : lo scisma di Marchionne da Confindustria ci è servito a maturare : Roma, 23 lug., askanews, - 'Sergio Marchionne è stato un uomo di rottura, oggi diremmo disruptive. E la decisione che prese allora resterà come il gesto più clamoroso della storia Confindustriale. Ma ...

Boccia - Confindustria - : 'Per Alitalia non paghino i cittadini' : Sul piano dell'esecutivo perché il 51% del capitale di Alitalia resti in mano italiana, interviene il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. "Dovremmo evitare di pubblicizzare le perdite e ...

Decreto dignità - Di Maio non sorride : Confindustria Boccia la misura - stime peggiori di quelle dell'Inps : Altro duro attacco ricevuto da Di Maio sul Decreto dignità da parte di Confindustria. Marcella Panucci, direttore generale dell'associazione degli industriali italiani, presente oggi in audizioni ...

Dl Dignità - Boccia (Confindustria) : “Condividiamo i fini ma non gli strumenti. Previsione Inps? Mi pare eccessiva” : “Condividiamo i fini, non le modalità. Ridurre la durata massima dei contratti a termine potrebbe favorire il turnover delle persone”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, parlando del del Dignità nel corso di un faccia a faccia con il ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio a Bersaglio mobile, su La7 L'articolo Dl Dignità, Boccia (Confindustria): “Condividiamo i fini ma non gli strumenti. ...

Decreto dignità - Luigi Di Maio contro Vincenzo Boccia (Confindustria) : “Inseriremo incentivi per i contratti a tempo indeterminato” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul Decreto dignità. Rispetto ai contratti a termine, Di Maio ha dichiarato che saranno previsti degli incentivi per le stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato ma il presidente Boccia ha criticato il ritorno delle causali perché potrebbero provocare problemi e portare all'ingolfamento dei tribunali del lavoro.Continua a leggere

Di Maio : “respingeremo il Ceta - rimossi funzionari che lo difendono”/ Boccia (Confindustria) “un grave errore” : Luigi Di Maio alla Coldiretti: "respingeremo il trattato Ceta, saranno rimossi i funzionari che lo difenderanno". Boccia, Confindustria: "grave errore ratificarlo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:06:00 GMT)