Bob Woodward | Fear | il libro su Trump alla Casa Bianca Ultime notizie | le

Cosa c'è nel libro di Bob Woodward sulla Casa Bianca di Trump : Lo ha scritto il famoso giornalista del caso Watergate, ed è pieno di aneddoti al limite dell'incredibile sul primo anno e mezzo di presidenza

Casa Bianca come "Crazytown e il presidente Usa "un idiota". Le anticipazioni del libro di Bob Woodward : Le anticipazione esplosive sul nuovo libro del leggendario giornalista del Watergate, due volte premio Pulitzer, Bob Woodward, scuotono la Casa Bianca. Il volume in uscita il prossimo 11 settembre, "Fear: Trump in the White House", è uno spietato ritratto della West Wing, descritta come 'Crazytown', una gabbia di matti, "sempre sull'orlo di una crisi di nervi", guidata da "uno squilibrato" e anche "un idiota", il presidente Donald Trump. ...