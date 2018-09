BMW - Un nuovo centro per la guida autonoma a Monaco

quattroruote

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Il Gruppo BMW ha diffuso i dettagli delDriving Simulation Centre che sarà costruito adi Baviera. I lavori sono stati avviati nel mese di agosto e sono previste in totale 14 postazioni su 11.400 metri quadrati. La struttura ospiterà 157 addetti e sarà operativa a partire dal 2020 grazie a un investimento di circa 100 milioni di euro. La struttura si trova nell'area del BMW Group Forschungs und Innovationszentrum (BMW FIZ), il principaledi ricerca e sviluppo che la BMW ha creato nella zona nord della città.Il più avanzato simulatore al mondo dedicato alla. Si tratta della struttura più avanzata al mondo per la simulazione delle più svariante condizionie permetterà di sviluppare anche nuovi sistemi di controllo e di sperimentare soprattutto i software per la. Il simulatore è in grado di riprodurre contemporaneamente i movimenti ...