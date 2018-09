Blitz anti droga a Gallipoli Il business in mano agli immigrati

Spacciavano in spiaggia a due passi dai bambini : Blitz antidroga a Gallipoli : Sono state arrestate 17 persone per spaccio a Gallipoli . Il gruppo, composto tutto da stranieri, presidiava stabilmente tutta l'area denominata 'Baia Verde', zona ad altissima densità turistica e ...

Spacciavano in spiaggia a due passi dai bambini : Blitz antidroga a Gallipoli : Sono state arrestate 17 persone per spaccio a Gallipoli . Il gruppo, composto tutto da stranieri, presidiava stabilmente tutta l'area denominata 'Baia Verde', zona ad altissima densità turistica e ...

Migranti : Bussolati (Pd) - Blitz contro Caritas gesto vigliacco : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - "Un abbraccio sincero e piena solidarietà agli operatori della Caritas per le vigliacche intimidazioni ricevute da un gruppetto di estremisti di Forza Nuova. Sono certo che il loro impegno e l'aiuto che offrono ogni giorno ai più deboli non si fermeranno". Così il segre

Migranti : don Colmegna - solidarietà a Caritas Ambrosiana dopo Blitz Fn : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - solidarietà dal presidente della fondazione Casa della Carità, don Virginio Colmegna , alla Caritas Ambrosiana dopo il blitz di Forza Nuova nella sede di via San Bernardino, a Milano, dove questa mattina è stato trovato affisso uno striscione con la scritta 'Cei: da cres

Castellaneta - Blitz dei leghisti in spiaggia contro gli ambulanti. Rivolta dei bagnanti : “Fascisti” : Tensione sulla spiaggia di Castellaneta, in Puglia, tra un gruppo di leghisti che manifestava contro "gli abusivi di giorno e stupratori di sera", e i bagnanti che li hanno definiti "fascisti". Il diverbio è poi degenerato in insulti. Il presidente della Regione, Emiliano: "Orgoglioso dei miei concittadini che sanno distinguere tra la brava e la cattiva gente".Continua a leggere