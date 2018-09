BIMBA NON vaccinata bloccata all’asilo : madre chiama la polizia/ Milano - il caso : “scuola ha applicato legge” : Bimba non vaccinata bloccata all’asilo: la madre chiama la polizia per segnalare il fatto ma per gli agenti la scuola ha solo applicato la legge. Unico caso nel Capoluogo lombardo.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 20:11:00 GMT)

Sanguina ma l’ambulanza non accende le sirene - lei perde la BIMBA che aveva in grembo : Per i paramedici intervenuti a casa la situazione si era stabilizzata ma al suo arrivo in ospedale la donna ha perso la piccola che aveva in grembo. Secondo l'inchiesta la bambina avrebbe avuto molte più possibilità di sopravvivenza se l'equipaggio del Servizio di ambulanza fosse arrivato all'ospedale appena 15 minuti prima.Continua a leggere

BIMBA muta di 11 anni morta in auto sotto al sole dimenticata dalla mamma : «Non poteva chiedere aiuto» : Una Bimba muta, di 11 anni, che necessitava di aiuti speciali, è morta dopo esser stata dimenticata dalla mamma in auto sotto al sole. Fatale il caldo rovente che ha trasformato la...

Bagnino salva BIMBA di 11 anni - il papà e il nonno. La mamma su Fb : 'Simone - sei il mio eroe...' : di Simone Pierini 'Sei il mio eroe figlio mio, sei un ragazzo speciale, sei il mio orgoglio. Mi raccomando sii prudente la vita è un dono prezioso' . Un post commovente, scritto dalla mamma di Simone ...

Calabria - il soccorritore che ha salvato Chiara : «Non dimenticherò quella BIMBA» : Non dimenticherà mai lo sguardo della piccola Chiara, la bimba che ha salvato dopo che un’ondata di piena istantanea ha travolto un gruppo di escursionisti nelle gole del Raganello a Civita, provincia di Cosenza, nel Parco del Pollino. Una tragedia che ha provocato dieci morti. Pasquale Gagliardi, dirigente medico dell’elisoccorso regionale Calabria, ha portato al sicuro quella bambina di 9 anni, in ipotermia: Chiara era coperta dal fango, ...

