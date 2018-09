Bilancio Ue | dopo le minacce | pagamento anticipato

Osaka si riprende dopo passaggio di Jebi - Bilancio : 11 morti : Roma, 5 set., askanews, - Il tifone Jebi, le cui immagini al suo arrivo in Giappone hanno fatto ieri il giro del mondo, ha creato disagi e vittime nell'area del Kansai, che comprende città importanti come Osaka, Kobe e Kyoto. Almeno 11 persone sono decedute, 460 altre sono rimaste ferite, secondo i media ...

Dopo le minacce - l’Italia versa (in anticipo) i soldi all’Ue : “Pagata regolarmente la quota mensile al Bilancio” : Tanto tuonò che alla fine non piovve. Dopo le minacce del governo di bloccare il versamento dei contributi al bilancio dell’Unione europea (in assenza di gesti concreti sul fronte immigrazione), lunedì - puntuale come tutti i primi giorni lavorativi del mese - l’Italia ha versato la sua quota al budget Ue. Anzi, pare che lo abbia fatto addirittura ...

Il primo Bilancio di Xiaomi dopo la quotazione in borsa è in chiaroscuro : Xiaomi pubblica i risultati del secondo trimestre 2018, i primi dopo la quotazione in borsa, e i risultati sono ancora in chiaroscuro. L'articolo Il primo bilancio di Xiaomi dopo la quotazione in borsa è in chiaroscuro proviene da TuttoAndroid.

Genova - ponte Morandi : "Due feriti gravi"/ Ultime notizie video : il Bilancio dopo il crollo - 5 ancora dispersi : ponte Morandi crollato a Genova, Ultime notizie e video: 38 morti, 15 feriti, 5 dispersi. Scontro Governo-Autostrade, resta il caos degli sfollati: Toti, "case entro un anno"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 22:10:00 GMT)

Guatemala - eruzione del vulcano Fuego : dopo oltre 2 mesi si aggrava il Bilancio delle vittime : dopo oltre due mesi prosegue in Guatemala la conta delle vittime dell’eruzione del vulcano Fuego: il coordinatore nazionale per la riduzione dei disastri ha dichiarato ieri che con l’identificazione di 4 vittime, il bilancio ufficiale sale a 169 morti, mentre il numero di dispersi è 256. Le ultime identificazioni riguardano tre bimbe di 2, 4 anni e 9 anni e una ragazza di 22. L’eruzione verificatasi il 3 giugno è stata una ...

Ad Avellino il M5s mette alla gogna gli oppositori dopo il no al Bilancio : manifesti con i loro volti in giro per la città : Clima avvelenato al Comune di Avellino per la decisione del Movimento 5 Stelle, di cui è espressione il neo sindaco Vincenzo Ciampi, di mettere alla gogna mediatica i consiglieri comunali d'opposizione - cinque Popolari demitiani, Nadia Arace (Si Può), Dino Preziosi (La Svolta) e Stefano La Verde (Pd) - che con il loro voto contrario hanno bocciato la proposta di revisione di bilancio per finanziare le iniziative previste per il ...

#SiamoQui : i giovani italiani con Papa Francesco. Il Bilancio degli incaricati regionali dopo l'evento di Roma : Nel suo discorso, infatti , Bergoglio ha chiamato in causa anche gli adulti e il mondo ecclesiale , stigmatizzando il clericalismo . " Ci ha detto che la Chiesa senza testimonianza è solo fumo: ...

Walt-Disney : focus sul titolo dopo Bilancio e dichiarazioni AD Robert Iger : Walt Disney sotto i riflettori a Wall Street dopo la pubblicazione di un risultato di bilancio che non ha convinto il mercato, e anche a seguito delle dichiarazioni che l'amministratore delegato ...

Munich Re in rosso a Francoforte dopo il Bilancio : Teleborsa, - Il calo dei profitti, seppur lieve ed inferiore alle attese degli analisti, zavorra i titoli Munich Re, che stanno cedendo oltre 3 punti percentuali sulla Borsa di Francoforte. La big ...

Zalando crolla in Borsa dopo Bilancio e taglio guidance : TeleBorsa, - Pioggia di vendite su Zalando, che sta crollando a Francoforte, -6,89%, dopo aver annunciato conti in crescita ma al di sotto delle attese e un outlook cauto. Il retailer online di ...

Terremoto in Indonesia - il Bilancio delle vittime si aggrava ora dopo ora : Almeno 91 morti per il Terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito l'isola di Lombok, in Indonesia. Alcune località colpite...