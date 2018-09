Bersani | ' Sinistra ha rotto rapporto con masse popolari | serve un campo dell' alternativa'

Blastingnews

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Nella puntata di questo martedì 4 settembrea trasmissioneIn ondasu La7, è intervenuto Pierluigi, ex segretario del Partito Democratico e attualmente deputato di Liberi e Uguali, il quale si è espresso approfonditamente su vari aspetti politici attuali. Vediamo cosa ha detto.: 'Al Governo più che populisti sono, però la gente ha sospetto che ci portino contro un muro'ha iniziato dicendo: Sono parecchi anni che lo dico: c'è una nuova destra che sta montando in tutto il mondo. Questi meccanismi iper-comunicativi di Salvini, li fa anche Trump. Sono cose che accadono in tutto il mondo e sono il contraccolpo alla globalizzazione. Dico da anni, a chi pensava a fare l'Italicum, che stava succedendo questa cosa. Analizzando gli ultimi due mesi osserviamo che chi ha dei risparmi ci ha gia' rimesso e chi non ha dei risparmi non ci ha guadagnato ...