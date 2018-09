Berlusconi vuole acquistare il Monza

Silvio Berlusconi - voce pazzesca : 'Si vuole comprare il Monza - con lui Adriano Galliani'. I dettali : Una bomba su Silvio Berlusconi : il Cav torna nel calcio e si compra il Monza . A poco più di un anno dal suo addio al Milan , secondo quanto riporta Sky Sport il leader di Forza Italia starebbe pensando all'acquisto della squadra lombarda che milita in Lega Pro . Ad affiancarlo ci sarebbe ancora una volta Adriano Galliani , per 30 anni suo braccio ...

Berlusconi vuole comprare il Monza? : Sembra che sia in corso una trattativa con i proprietari della squadra, che gioca in Serie C: i giornali scrivono che Adriano Galliani potrebbe diventare manager della nuova società The post Berlusconi vuole comprare il Monza? appeared first on Il Post.

Berlusconi vuole portare il Monza in Serie A : Dopo la gloriosa esperienza al Milan, Silvio Berlusconi pensa a tornare nel calcio ripartendo dal Monza. “È un’idea, un’idea romantica”,

Matteo Salvini - guerra totale a Silvio Berlusconi : 'Non fermo più che vuole lasciare Forza Italia per la Lega' : Io fino ad oggi ho detto di no , però se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che chi si sente di centrodestra possa fare politica con la Lega'.

Matteo Salvini attacca Silvio Berlusconi : vuole fermare cambiamento : Volano gli stracci nel defunto centrodestra. A fare saltare definitivamente l’alleanza il caso Rai. Dopo il voto che ha bocciato

Silvio Berlusconi - il diktat : non vuole più vedere Maurizio Gasparri in televisione : Ci dispiace per Gasparri. Non se lo meritava. Il leader di Forza Italia giovedì è andato a Roma per annunciare la sua ridiscesa in campo e varare l'Altra Italia, il progetto per tornare a essere il ...

Vi spieghiamo come Berlusconi vuole sopravvivere a Di Maio e Salvini : Una lettura che dà anche il professor Massimiliano Panarari , consulente di comunicazione politica e pubblica, specialista di scienza dell'opinione pubblica, docente alla Luiss Guido Carli, convinto ...

Di Maio : “Berlusconi forse mi è costato premiership. Calenda vuole incontrarmi? Troppo tardi” : “Berlusconi? Non ho mai accettato di incontrarlo e forse questo mi è costato la presidenza del Consiglio“. Così a In Onda (La7) il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, commenta le ultime bordate di Silvio Berlusconi al M5s. E aggiunge ironicamente: “Dopo che ha detto queste cose, vado a dimettermi. In realtà, nelle sue frasi non vedo nessuna novità. Berlusconi ci ha sempre attaccato. Noi siamo stati ...

Berlusconi - Fi vuole Ue liberale : Vogliamo un'Europa dei popoli e non dei burocrati, solidale e non egoista, con un'unica politica estera, un'unica politica della difesa. L'Europa viene prima di tutto, dopo due guerre ci ha dato la ...

