Berlusconi e Galliani vogliono tornare nel calcio E hanno un' idea

Berlusconi scatenato : ha già scelto il ruolo per Galliani nel nuovo club : 'Non riescono a stare senza calcio'. Così il Corriere dello Sport su Silvio Berlusconi e Adriano Galliani pronti ad entrare nel nuovo Monza : 'Silvio vuole comprarlo, Galliani è stato già scelto come amministratore delegato'.

Calcio - Silvio Berlusconi e Adriano Galliani interessati all’acquisto del Monza : Silvio Berlusconi e Adriano Galliani stanno pensando ad un ritorno nel mondo del Calcio. L’ex presidente e l’ex amministratore delegato del Milan, come riportato da diverse fonti, sono interessati all’acquisizione del Monza, club di Serie C. Berlusconi diventerebbe un azionista di maggioranza, mentre Nicola Colombo, attuale proprietario, manterrebbe una quota di minoranza. Berlusconi andrebbe poi a ricoprire probabilmente il ruolo di ...

