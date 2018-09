Benzina e diesel | avanti con gli aumenti

Prezzi Benzina - diesel e gpl : proseguono gli aumenti : proseguono gli aumenti sulla rete carburanti nazionale: IP e Italiana Petroli hanno rivisito all’insù di 1 centesimo i Prezzi raccomandati di benzina, diesel e Gpl, Q8 è salita di 1 cent su verde e gasolio e Tamoil ha rialzato dello stesso importo benzina e Gpl. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in ...

Benzina - diesel e gpl : ancora stabilità dei prezzi : Prosegue la fase di calma sulla rete carburanti italiana: non si registrano, per il 3° giorno consecutivo, interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio, prezzi praticati ancora in leggera crescita sulla scia dei rialzi messi a segno all’inizio della settimana. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi Carburanti del Mise, il ...

Benzina e diesel - ennesima stangata : prezzi in rialzo in diverse regioni : L'aumento del costo di Benzina e diesel aveva gia' fatto preoccupare i consumatori italiani qualche mese fa, quando ci si apprestava a partire per le vacanze. Una situazione non isolata, visto che si sta ripetendo proprio adesso che le vacanze per molti sono finite: fare il pieno al proprio veicolo costera' ancora di più e il trend sara' lo stesso per i prossimi mesi del 2018. La situazione non è però critica ovunque: ci sono citta' infatti che ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : sostanziale calma per 3 settimane : Nelle ultime tre settimane i listini dei Prezzi dei carburanti sono rimasti sostanzialmente invariati, salvo qualche movimento sul Gpl. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, rispetto al 3 agosto Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Quanto al Gpl, si registrano rialzi di un cent al litro per Q8, IP e Italiana Petroli e di 2 cent per Tamoil. Ecco le medie dei Prezzi praticati ...