Beach Soccer | Super Final Alghero 2018 | Portogallo e Russia favorite | Italia per

Beach Soccer - Super Final Alghero 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : La nazionale italiana si sta allenando sulla spiaggia di Terracina per preparare nel migliore dei modi le Super Final di Alghero, la fase Finale del Campionato Europeo di Beach soccer. Parteciperanno a questa fase della competizione otto nazioni (nella Divisione A), divise in due gruppi da quattro squadre. Il torneo metterà in palio 6 pass per i Giochi Olimpici Europei di Minsk 2019, con i padroni di casa che sono qualificati di diritto e che ...

Beach Soccer - Italia in ritiro a Tarracina in vista dell’Europeo in programma sul lungomare di Alghero : Il torneo metterà in palio anche 6 pass per i Giochi Olimpici Europei in programma nel 2019 a Minsk Un anno fa a Terracina la Nazionale di Beach Soccer superò la Spagna ai rigori, conquistando un meritato terzo posto all’Europeo. Dodici mesi dopo e a 13 anni di distanza dall’unico successo datato 2005, l’ItalBeach proverà a tornare sul gradino più alto del podio sulla spiaggia del lungomare Barcellona di Alghero, che da ...

Beach Soccer - Superfinal Euroleague 2018 : gli Azzurri puntano al titolo sulla sabbia di Alghero : La Nazionale italiana di Beach soccer si ritrova in vista della Superfinal di Euroleague. Reduce dal terzo posto dell’anno scorso a Terracina, la truppa del Bel Paese ci riprova, cercando di ritrovare la vittoria assoluta a 13 anni dall’unico trionfo del 2005. L’appuntamento è fissato sul lungomare Barcellona di Alghero che da giovedì 6 a domenica 9 settembre sarà teatro dell’evento. Il torneo sarà importante anche per ...

Europei di Beach Soccer ad Alghero : La kermesse, organizzata da LND, Comitato Regionale Sardegna, Fondazione Alghero, con i partner Regione Sardegna, Aon, Radio Kiss Kiss, unirà sport, spettacolo, cultura col patrocinio di Ussi e Aips ...

Beach Soccer - Catania campione d'Italia : Catania, 12 AGO - Lo scudetto del Beach Soccer italiano targato Figc-Lega Nazionale Dilettanti se lo cuce sulle maglie la DomusBet Catania al termine di una splendida finale tricolore vinta per 7-4 ...

Per la Notte dei Desideri di Porto Sant'Elpidio "volano" i sogni dei bambini e c'è attesa per il Mundial Beach Soccer : ... un evento promosso dalla Regione Marche che unisce 18 comuni della costa con oltre 35 eventi tra musica, teatro, danza, sport, spettacoli e lancio di palloncini per esprimere un Desiderio nella ...