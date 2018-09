Basket | Gallinari special guest della decima edizione del Trofeo Lombardia Dynamitick

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : non solo Gallinari e Belinelli. Fioccano le rinunce - da Doncic ad Antetokounmpo e mezza Spagna : Non ci sono solo Marco Belinelli e Danilo Gallinari tra gli assenti nelle prime due gare della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Man mano che si avvicina l’appuntamento, aumenta anche l’elenco dei nomi che non saranno in Europa per giocare gli incontri con la propria Nazionale. Partiamo dal nome più nuovo e potenzialmente più importante per il futuro del Basket europeo in NBA: Luka Doncic. Lo sloveno, ...

Basket - le polemiche sterili contro Gallinari e Belinelli : i “problemi” della Nazionale non sono loro - ma i calendari : Danilo Gallinari e Marco Belinelli sono tra i cestisti più chiacchierati del momento a causa del no alla Nazionale italiana Danilo Gallinari e Marco Belinelli sono finiti nel mirino delle critiche dopo il diniego alla convocazione in Nazionale da parte di coach Sacchetti. L’Italia dovrà fare a meno dei suoi cestisti NBA, finti come detto nella bufera, tacciati di scarso attaccamento ai colori azzurri. La realtà però è ben diversa, ...

Basket - Gigi Datome su Gallinari : “Ognuno è libero di fare le proprie scelte - poi bisogna prendersene la responsabilità” : È un Gigi Datome pratico quello che ha concesso qualche parola all’edizione cartacea del Corriere dello Sport in relazione al dibattito in corso sulla rinuncia alla Nazionale, per le partite di settembre delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, di Danilo Gallinari. Raggiunto da Andrea Barocci, il capitano della Nazionale e pilastro del Fenerbahce ha dichiarato quanto segue: “Dico la mia da giocatore ma anche da capitano. Ho ...

Basket - non si scherza con l’azzurro. Il rifiuto di Gallinari e le ragioni di Sacchetti - la Nazionale è sacra! : Meo Sacchetti e Danilo Gallinari: chi ha ragione nella querelle che si protrae da un paio di mesi? Il CT pensa giustamente al bene della Nazionale e vorrebbe tutti i migliori effettivi anche per le qualificazioni ai Mondiali, soprattutto perché a settembre non si disputano partite di club e dunque l’attenzione può essere rivolta esclusivamente verso la rincorsa alla rassegna iridata del prossimo anno. Il giocatore bada ai suoi interessi ...

Basket - Meo Sacchetti : “L’Italia andrà al Mondiale anche senza Gallinari - l’azzurro bisogna sentirselo addosso”. Petrucci difende il giocatore : Il giorno dopo le convocazioni di Meo Sacchetti per le gare di qualificazione ai Mondiali di Cina 2019 che l’Italia giocherà con Polonia e Ungheria il 14 e 17 dicembre, a tenere banco nelle discussioni sono più gli assenti dei presenti. Sul banco degli imputati finiscono Danilo Gallinari e Marco Belinelli, che avrebbero dovuto far parte della spedizione settembrina degli azzurri e si sono tirati indietro in considerazione delle loro ...

Basket - se la Nazionale diventa un taxi… Belinelli e Gallinari ‘decidono’ in base agli interessi personali. Come la prenderà il gruppo? : Marco Belinelli, Danilo Gallinari e Alessandro Gentile si sono chiamati fuori dalla Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. I tre uomini NBA hanno deciso di non indossare la maglia azzurra per le sfide contro Polonia e Ungheria in programma a metà settembre, due partite cruciali per l’Italia nella corsa che porta verso la rassegna iridata. Non è la prima volta che i nostri giocatori che militano nella lega ...

Basket - Danilo Gallinari spiega l’assenza in Nazionale : “Meglio prepararsi alla NBA - spero di unirmi per i Mondiali” : Danilo Gallinari non parteciperà alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile rientro in azzurro del 30enne ma il suo nome non figura nella lista presentata in mattinata dal CT Meo Sacchetti in vista del raduno che precede i match contro Polonia e Ungheria. Il giocatore era stato protagonista di un caldo botta e risposta con il coach della Nazionale qualche mese fa ma, stando ...

Basket : nazionale italiana in raduno in vista delle Qualificazioni ai Mondiali. Tra i 15 convocati non ci sono Gallinari e Belinelli : Una notizia che era nell’aria, confermata oggi dal comunicato ufficiale. Danilo Gallinari e Marco Belinelli non faranno parte della selezione italiana nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019 che si disputeranno a settembre: gli azzurri affronteranno Polonia ed Ungheria. Nel frattempo la nazionale di Meo Sacchetti sarà in un training camp in quel di Pinzolo: presso il palazzetto dello sport di Carisolo dal 25 agosto al 5 settembre. ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia riabbraccia Danilo Gallinari? Il rientro dopo i litigi. Belinelli no - Datome e Melli verso il sì : L’Italia si avvicina a grandi passi alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket, due appuntamenti decisivi sulla strada che porta in Cina: il 14 settembre sfida alla Polonia a Bologna, tre giorni più tardi la trasferta di Debrecen contro l’Ungheria. La nostra Nazionale insegue un doppio successo che metterebbe una bella ipoteca sul pass per la rassegna iridata ma nelle ultime ore è arrivato il no di Marco ...

Basket NBA - Gallinari MVP dell'Africa Game : l'azzurro e Messina guidano Team World al successo : Rimasto a bocca aperta di fronte allo spettacolo della natura ammirato durante il safari vissuto alla vigilia, Danilo Gallinari si è 'sdebitato' mettendo in piedi un vero e proprio show per il ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per le sfide di settembre. Tornano Belinelli e Gallinari : Sabato 25 agosto la Nazionale Italiana di Basket si rimetterà al lavoro in vista dell’inizio della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il CT Meo Sacchetti ha diramato una lista preliminare di convocati, che comprende ben 31 atleti. I convocati dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 Awudu Abass (1993, 2.00, A) Pietro Aradori (1988, 1.96, A) Marco Belinelli (1986, 1.96, G) Paul Biligha (1990, 2.00, ...

Basket - qualificazioni Mondiali : da Gallinari a Belinelli - i big tornano in Nazionale : Basket, qualificazioni Mondiali, ci saranno anche Gallinari e Belinelli nelle prossime gare della Nazionale italiana di Sacchetti Ancora qualche giorno e gli l’ItalBasket tornerà in attività. Il 25 agosto la Nazionale si ritroverà in Trentino a Pinzolo, nuova sede ufficiale del raduno, per preparare le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019: il 14 settembre a Bologna contro la Polonia e il 17 settembre a ...

Milano - Gallinari dona alla città tre nuovi campi da Basket - : Nell'ambito dell'iniziativa "We playground Together", la stella dei Los Angeles Clippers finanzierà i lavori per mettere a nuovo la struttura di Largo Marinai d'Italia e altri due terreni di gioco in ...