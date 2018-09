Barbara d’Urso interviene in favore di Paola Caruso a Pomeriggio Cinque

Pomeriggio 5 : il messaggio di affetto di Barbara d’Urso per Paola Caruso : Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso mando un messaggio a Paola Caruso: le parole della conduttrice durante la diretta L’intervista rilasciata da Paola Caruso al settimanale Chi, dove dichiarava di essere incinta e di essere stata abbandonata dal padre del bambino, ha inevitabilmente fatto il giro del web in queste ore. Della notizia, oggi, si è parlato […] L'articolo Pomeriggio 5: il messaggio di affetto di Barbara d’Urso ...

Karina Cascella a Pomeriggio 5/ Le nozze con Max Colombo : arrivano in diretta da Barbara d’Urso? : Karina Cascella, sta per sposarsi con il suo compagno Max Colombo; in diretta a Pomeriggio 5, la 38enne è stata ospite di Barbara d’Urso per raccontare i dettagli delle nozze.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 18:04:00 GMT)

“Che botta Barbara D’Urso!”. È successo dopo ‘Pomeriggio 5’ : una disfatta per Carmelita : Il 3 settembre 2018 è iniziata la nuova stagione televisiva per La vita in diretta e Pomeriggio Cinque. I due programmi hanno debuttato su Rai 1 e Canale 5 con grande entusiasmo da parte dei conduttori, felici di ritrovare il loro pubblico. Da un lato Barbara D’Urso con ”Pomeriggio Cinque”, dall’altro la coppia formata da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi e la loro ”Vita in diretta”. Prima sfida quindi il ...

Alberto Mezzetti : nostalgia del GF (e di Barbara D’Urso) : Alberto Mezzetti racconta su Instagram la nostalgia per il Grande Fratello (e per Barbara D’Urso). Da qualche giorno infatti il Tarzan di Viterbo continua a postare foto e video che raccontano la sua esperienza nel reality, con frasi in cui esprime tutta la sua nostalgia, ricordando quei momenti passati. “Dalla piscina di Cinecittà tarzan…è tutto un segno!” ha scritto postando una foto in cui si diverte nella zona relax ...

Ascolti TV : La Vita In Diretta con Tiberio Timperi e Francesca Fialdini batte Pomeriggio Cinque con Barbara D’urso : Un evento più unico che raro, ma il debutto della nuova edizione de La Vita In Diretta ha battuto quello di Pomeriggio Cinque che festeggiava il decennale. Il talk show di Rai Uno condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini ha infatti totalizzato una media di 1.930.000 telespettatori con il 19,47% di share, mentre quello di Barbara D’urso ha tenuto compagnia a circa un milione e mezzo telespettatori, per esattezza, ha fatto 1.379.000 ...

VIDEO | Lite tra Aida Nizar e Tonon - Barbara d’Urso furiosa : “Chiedi scusa - non ti permettere!” : Dopo l'incidente hot che per ben due volte ha svelato il seno a Pomeriggio 5, la spagnola si è resa artefice di un chiassoso...

Lite tra Aida Nizar e Tonon - Barbara d’Urso furiosa : “Chiedi scusa - non ti permettere!” : Dopo l'incidente hot che per ben due volte ha svelato il seno a Pomeriggio 5, la spagnola si è resa artefice di un chiassoso...

“Aidaaa!”. Pomeriggio 5 - cosa combina la Nizar. E per Barbara d’Urso è imbarazzo totale : Durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, è tornata in scena anche Aida Nizar, la vulcanica concorrente del Grande Fratello 15 che ha fatto molto discutere i telespettatori italiani durante la sua permanenza in casa. Una volta terminata l’esperienza televisiva, la spagnola ha continuato a entrare nella case degli italiani grazie alle sue ospitate nei programmi condotti da Barbara D’Urso che è stata anche al timone dell’ultimo Grande ...

«Pomeriggio 5» : Se Barbara d’Urso «fa pace» con i Ferragnez : Tutto inizia nel giugno del 2015, quando Fedez firma uno dei video più controversi della sua carriera: si chiama Non c’è due senza trash, gioca sugli stereotipi populisti e prende in giro Barbara D’Urso come paladina dello scandalo facile, della televisione commerciale. Alla provocazione, la conduttrice aveva spiegato a Chi di non esserla presa, anzi: «mi ha divertita. Forse pensa che il suo rap, per essere veramente dissacrante, ...

Ieri a Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso ha perdonato Fedez dopo anni! Ecco il video (VIDEO) : Fedez è stato perdonato da Barbara d’Urso: il ramoscello d’ulivo in segno di pace glielo ha lanciato oggi quando ha parlato del matrimonio dei Ferragnez citando tutti loro e facendo pure complimenti come “belli come il sole”, “elegante” e “bellissimi”. Barbara ha così messo a tacere i due anni di frecciatine (sia ricevute, che mandate) semplicemente parlando bene di loro e non snobbandoli, come invece fa con gli avvenimenti gossippari dei ...

Domenica In vs Domenica Live : quasi al via la sfida. Barbara d’Urso promette “un incontro storico” mentre Mara Venier ospita Romina Power : Barbara D’Urso contro Mara Venier: una delle sfide più attese della nuova stagione televisiva. Il debutto di Domenica In e Domenica Live è fissato per il prossimo 16 settembre e il duello tra le due signore del piccolo schermo passerà anche attraverso gli ospiti che saranno in grado di schierare. Nella prima puntata di Pomeriggio 5 Carmelita, così la chiamano i suoi fan, ha ufficializzato la presenza di Loredana Lecciso. L’ex ...

Grande Fratello Nip ci sarà - Barbara d’Urso al timone : “Già ci stiamo lavorando” : Grande Fratello Nip, Barbara D’Urso al timone: la conduttrice annuncia che già stanno lavorando alla 16esima edizione Barbara D’Urso al timone della sedicesima edizione del Grande Fratello Nip. Ebbene la versione originale del noto programma tornerà ancora a farci compagnia sul piccolo schermo. A confermarlo è la stessa conduttrice, nel corso della prima puntata di […] L'articolo Grande Fratello Nip ci sarà, Barbara ...

Barbara Palombelli prende il posto di Barbara d’Urso con Forum : Forum: Barbara Palombelli al posto della D’Urso domenica 9 settembre Domenica 9 settembre su Canale 5 Barbara Palombelli riapre la porta del tribunale di Forum con una puntata speciale, in attesa del ritorno di Domenica Live di Barbara D’Urso, confermato per il 16 settembre. La puntata sarà dedicata a temi attuali e delicati come quello dei “ragazzi difficili” attraverso tre cause diverse. Si discuterà, tra le altre cose, ...

NINO FORMICOLA A POMERIGGIO 5/ Matrimonio con Alessandra Raya in diretta da Barbara d’Urso : prove dei vestiti : NINO FORMICOLA è pronto a sposare Alessandra Raya. Ad un passo dalle nozze, ha deciso di raccontare tutti i dettagli in onda da Barbara d’Urso.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:08:00 GMT)