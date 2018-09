Banche su in Borsa | ma Tim fallisce il rimbalzo

BORSA MILANO positiva su balzo Banche in scia Btp - bene Saipem - Tim : La banca dice che il titolo ha perso terreno a inizio agosto nonostante le notizie positive sulla società, a causa dei timori per l'Italia, legati alla politica. Per una panoramica su mercati e ...

Borsa +1 - 01% grazie a Banche.Spread giù : 18.20 Chiusura in netto rialzo per Piazza Affari, l'unica positiva tra le Borse europee. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,01% a 20.601 punti, sostenuto dalla corsa dei titoli bancari e dal calo dello spread. A dare beneficio, sembrerebbero anche le rassicurazioni del governo sulla manovra e i vincoli Ue. In rosso gli altri listini europei, con Wall Street negativa: Londra perde lo 0,62%, Parigi segna -1,31% mentre Francoforte lascia sul terreno ...

Borsa Milano positiva con Banche : ANSA, - Milano, 3 SET - Prima seduta di settimana in leggero rialzo per Piazza Affari dopo che Fitch ha, come previsto, peggiorato solo l'outlook e non il rating sul debito italiano: l'indice Ftse Mib ...

Borsa Milano positiva con Banche : ANSA, - Milano, 3 SET - Prima seduta di settimana in leggero rialzo per Piazza Affari dopo che Fitch ha, come previsto, peggiorato solo l'outlook e non il rating sul debito italiano: l'indice Ftse Mib ...

La Borsa supera l'effetto Fitch - rimbalzano le Banche : Le due anime del governo giallo-verde continuano a scontrarsi a suon di dichiarazioni mentre il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, continua a lanciare messaggi distensivi sui conti pubblici. Si ...

Effetto Fitch su spread e Banche : oggi il test della Borsa : Piazza Affari ha già dimostrato di non condividere il tranquillo ottimismo del ministro dell'Economia Giovanni Tria, ma, al contrario, le preoccupazioni di Carlo Cottarelli che ha già misurato i ...

La ricetta per il turbo in Borsa? Meno Banche e più Made in Italy : Lo storytelling – l’arte di trasformare informazioni e dati in strategie di comunicazione persuasiva - è una tecnica notoriamente vincente. Iliade e Odissea, ma ancor più vistosamente l’Eneide, oltre ad essere capolavori assoluti, sono i capostipiti della narrazione persuasiva a fili propagandistico-politici Segui su affaritaliani.it

Borsa Italiana in rosso - vendite diffuse su Banche e finanziari : Le posizioni in Europa sono comunque assai più articolate e per esempio la Germania, per bocca di Jorg *Kukies , viceministro all'Economia, ha affermato che la proposta di un budget europeo avanzata ...

Borsa Italiana di nuovo in calo - pesano le Banche : Un fattore importante e trascurato sarà però la graduale politica restrittiva della Bce prevista per i prossimi anni che invece proprio in Italia incrementerà una voce di ricavo importante per le ...

Borsa Italiana in rialzo : in rimonta le Banche - brilla Ferrari : Da Pechino il ministro italiano dell'Economia Giovanni Tria ha smorzato le recenti dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio su un possibile sforamento del tetto del 3% di deficit/Pil. "Il governo ...

Borsa - Banche in difficoltà assieme a BTP e Spread su ansie per conti pubblici : TeleBorsa, - Giornata davvero negativa per il comparto bancario alla Borsa di Milano , in risposta allargamento dello Spread ed ai nuovi massimi raggiunti dai rendimenti dei BTP decennali arrivati al ...

Borsa - Banche in difficoltà assieme a BTP e Spread su ansie per conti pubblici : Giornata davvero negativa per il comparto bancario alla Borsa di Milano , in risposta allargamento dello Spread ed ai nuovi massimi raggiunti dai rendimenti dei BTP decennali arrivati al 3,2% . E' l'...

Borsa di Milano in rosso frenata da utility e Banche - sale lo spread : Dopo una partenza incerta, la Borsa di Milano imboccato la via del ribasso (-1,03% il Ftse Mib), frenata in particolare da utility e banche. Lo spread Btp-Bund sale di 6 punti base a 283 punti sul decennale e di 9 punti a 267 punti sul quinquennale....

Borsa di Milano in rosso frenata da utility e Banche - sale lo spread : Dopo una partenza incerta, la Borsa di Milano imboccato la via del ribasso , -1,03% il Ftse Mib, , frenata in particolare da utility e banche. Lo spread Btp-Bund sale di 6 punti base a 283 punti sul ...