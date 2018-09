Bambino Gesù | doppio trapianto da record | dona al figlio rene e fegato con intervento in

Bimbo muore sull'aereo - tragedia su volo Alitalia/ Ultime notizie : il comunicato dell'ospedale Bambino Gesù : Bimba muore in aereo, atterraggio a Bari del volo Beirut-Roma. Ultime notizie: la bambina aveva due anni ed è morta per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarla.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 21:56:00 GMT)

Calabria - travolti da torrente nelle Gole del Raganello : bimba in ipotermia trasferita al Bambino Gesù : La bambina di 9 anni trovata ieri in stato di ipotermia dopo essere stata travolta dalla piena del torrente nelle Gole del Raganello, a Civita, nel cosentino, è stata trasferita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: la piccola era stata immediatamente trasportata e ricoverata all’ospedale di Cosenza. L'articolo Calabria, travolti da torrente nelle Gole del Raganello: bimba in ipotermia trasferita al Bambino Gesù sembra essere ...

Al Bambino Gesù nuovo ambulatorio per dermatite atopica e psoriasi : Roma, 7 ago., askanews, - L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha attivato un nuovo ambulatorio dedicato a dermatite atopica e psoriasi nella sede di San Paolo Fuori le Mura. Si tratta di due malattie ...

Bimbo di 4 anni ingoia una batteria 'killer' : salvato al Bambino Gesù : Ha ingerito una batteria killer, senza che i genitori se ne potessero accorgere. Il piccolo, di quasi 4 anni, ha iniziato ad avere forti dolori addominali che hanno costretto mamma e papà a portarlo ...

Accordo Asl Roma 1 – Bambino Gesù : percorsi di cura integrati per i piccoli pazienti : percorsi di cura e assistenza sanitaria integrata per i bambini e gli adolescenti di Roma residenti nel territorio della ASL Roma 1. È il risultato di un Accordo siglato oggi tra la ASL Roma 1 e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. A sottoscrivere l’intesa il Direttore Generale della ASL Roma 1, Angelo Tanese, e il presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Mariella Enoc, alla presenza del Direttore Regionale Salute e ...

La carta d’identità del ‘Bambino Gesù’ : Le vitamine dalla A alla Z : Roma – Nuovo numero di ‘A Scuola di Salute’ con le informazioni sui nutrienti indispensabili per l’organismo. L’importanza di un’alimentazione varia anche nello sport. Una carta d’identità delle vitamine. Cosa sono, a cosa servono e dove si trovano i nutrienti che alimentano il nostro organismo? Quali sono i rischi in caso di mancanza o eccesso? La mini-enciclopedia delle vitamine “dalla A alla…K” è stata messa a punto dagli esperti ...

Pazienti Ospedale Bambino Gesù in mare aperto a bordo di Nave Italia : Roma, 20 lug., askanews, - Nuove avventure in mare aperto per i Pazienti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a bordo di Nave Italia, il brigantino a vela che la Fondazione Tender to Nave Italia ...