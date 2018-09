AUTOSTRADE Di Maio e Toninelli | alla concessione non c' è alternativa | ecco perché

Ponte Morandi - Di Maio : “Sfollati non possono aspettare elemosina di AUTOSTRADE. Tra pochi giorni decreto urgenze” : “Quelle persone hanno perfettamente ragione. Non si può lasciare la gente in balia dell’elemosina di Autostrade. Noi stiamo mettendo appunto un “decreto urgenze” che si occuperà oltre che delle tante persone abbandonate, come i terremotati di Ischia e del centro Italia, anche del tema di Genova e del problema di coloro che sono sfollati ed hanno diritto ad una casa. È questione di giorni e faremo questo decreto”. ...

Di Maio : «Nel 2019 il reddito di cittadinanza deve partire» E Di Battista sfida la Lega : «Li aspettiamo su AUTOSTRADE» : Il leader M5S: Presto via dall’Afghanistan. Tre priorità: flat tax, reddito di cittadinanza e Fornero

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : concessioni AUTOSTRADE - scontro con Di Maio - 1 settembre 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: si infiamma lo scontro sulla concessione. Procede a passo spedito l'inchiesta su Matteo Salvini.

Di Maio : "AUTOSTRADE dice di aver adempiuto agli obblighi? Dai Benetton ci aspettiamo solo scuse e soldi" : Questa mattina il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia si è riunito per rispondere alla richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che vuole revocare la concessione. La società ha rilasciato poi una nota ufficiale in cui ha confermato il proprio puntuale adempimento degli obblighi concessori e ha scritto:"Autostrade ha preso atto degli elementi di confutazione alla lettera del Ministero delle ...

AUTOSTRADE - ponte Morandi "Obblighi rispettati"/ Genova ultime notizie - Di Maio "Crollo non era nel contratto" : ponte Morandi, Cda Autostrade fa sapere di aver rispettato tutti gli obblighi prescritti dalla concessione: i ministri Toninelli e Di Maio all'attacco sui social contro la società.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:42:00 GMT)

Di Maio : 'Adempimenti puntuali da AUTOSTRADE? Farebbero bene a tacere' : Giovedì 30 agosto ore 20.00 Fico: 'Orban? È quanto di più lontano dai miei valori' 'Orban? È quanto di più lontano sia dalla mia mente sia dalla mia testa come politica, principi e valori', ha detto ...

Crollo ponte - cda AUTOSTRADE : rispettati obblighi concessione. Toninelli e Di Maio : «Indecente - meglio tacere» : Il Consiglio della società controllata da Atlantia «ha confermato il proprio convincimento in merito al puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Società». Toninelli: siamo all’indecenza...

Di Maio smentisce ipotesi CDP in AUTOSTRADE - per Toti una scelta coerente : Teleborsa, - Mentre Autostrade si prepara a presentare un nuovo piano di ricostruzione per il Ponte Morandi di Genova crollato tragicamente la vigilia di Ferragosto, il ministro del Lavoro e dello ...

AUTOSTRADE - Di Maio : 'Denunceremo gli ex ministri per danno erariale' : 'Paghino di tasca propria chi ha rinnovato la concessione' dice il vicepremier che dal blog dei Cinquestelle ha poi chiesto alla famiglia Benetton, di pubblicare i nomi dei politici e dei giornali ...

AUTOSTRADE - Minniti : “Di Maio contro ex ministri? Parli con Salvini che votò la concessione. Io sono per la revisione” : L’ex ministro dell’Interno Marco Minniti parla del crollo del ponte Morandi durante la trasmissione InOnda (La7) e replica alle accuse del vicepremier Luigi Di Maio che ha chiamato in causa gli ex ministri: “Faccia una cosa più semplice. Parli con l’altro vicepremier che quelle concessioni le votò” L'articolo Autostrade, Minniti: “Di Maio contro ex ministri? Parli con Salvini che votò la ...