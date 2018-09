Auto in panne | carabiniri si fermano per aiutarlo | poi lo arrestano La scoperta assurda

Bloccato con l'Auto in panne - i carabinieri si fermano per aiutare : e poi lo arrestano : Insospettiti dall'atteggiamento del giovane automobilista, hanno perquisito il veicolo: trovati 13mila euro, un chilo e...

Vanno a un pigiama party - la loro Auto va in panne. Travolte mentre la spingono : muoiono in 4 : Nell'incidente avvenuto sabato sera nello Stato Usa dell'Indiana sono rimaste coinvolte nove ragazzine tra i 12 e i 16 anni. Quattro di loro hanno perso la vita, le altre sono tutte ricoverate in ospedale. Un'altra auto è piombata addosso al loro Suv rimasto in panne sull'autostrada mentre provavano a farlo ripartire spingendolo.Continua a leggere

Incidente A1 - coppia fidanzati uccisi/ Roma - ultime notizie : in panne con Auto - travolti di ritorno da vacanze : Roma, Incidente mortale in A1: coppia fidanzati uccisi mentre erano in panne con l'auto sulla corsia centrale. Il dolore degli amici e le ultime notizie: la dinamica dello schianto(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:06:00 GMT)

