Auto elettrica | la sua esplosione per il consumo di massa è ancora lontana

Auto elettrica - Nissan Leaf raggiunge il 28% di quota di mercato : Roma, 4 set., askanews, - Nissan Italia si conferma leader nella mobilità elettrica nei primi otto mesi del 2018 con vendite pari a 1.002 unità, 72% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno ...

Auto elettrica - Dyson accelera verso il lancio nel 2021 : (Foto: Richard Saker/The l’Observer) Dopo aspirapolveri e asciugacapelli, sir James Dyson vuole ora fare il suo ingresso nell’industria Automobilistica. La prima Auto elettrica a marchio Dyson, annunciata già lo scorso anno, dovrebbe vedere la luce, secondo le previsioni, nel 2021. Un progetto sul quale la società di ingegneria britannica ha già investito 2,3 miliardi di euro, metà per lo sviluppo delle vetture e metà per quello ...

VW Group - Diess : 'Su Auto elettrica pesa dipendenza batterie asiatiche. Vendita Ducati? Poca sinergia con nostre auto' : BERLINO - Una pesante ipoteca sul futuro dell' auto elettrica è la dipendenza dalle batterie di produzione asiatica: a dirlo è il Ceo di Volkswagen, Herbert Diess, in...

Sylphy Zero Emission : Dongfeng Nissan inizia a produrre l'Auto elettrica in Cina" : La Cina è il mercato automobilistico più grande al mondo sia in termini di volumi che di capacità di sviluppo dell'industria stessa. Il mercato si sta evolvendo rapidamente, specialmente nei settori ...

L’Auto elettrica di Kalashnikov (sì - quelli dei mitra) - in perfetto stile sovietico : Uno dei grandi pregi dei motori elettrici è che non servono particolari competenze ingegneristiche per progettarli e produrli. Anzi, si possono comprare già belli e pronti da tante aziende. E per le batterie il discorso non cambia di molto. Così non c’è da stupirsi se quando si parla di auto elettriche ci siano molte aziende tradizionalmente impegnate in altri settori – come Dyson per esempio – pronte a scendere in campo. ...

Dongfeng Nissan : ecco Sylphy Zero Emission - prima Auto elettrica in Cina : Nissan e Dongfeng, la cui partnership dura da 15 anni, danno il via alla produzione del primo veicolo elettrico per il...

Automobili Pininfarina PF0 - Le prime immagini della hypercar elettrica : Nel corso del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach la Pininfarina ha presentato in forma privata ai potenziali clienti la PF0, la prima hypercar elettrica del marchio italiano. Per l'occasione sono stati diffusi nuovi teaser della coda e degli interni e alcune informazioni relative alla commercializzazione della avveniristica sportiva, senza però mostrarne l'aspetto definitivo nella sua completezza.150 esemplari, debutto a Ginevra. La Automobili ...

Sylphy Zero Emission : Dongfeng Nissan inizia produzione Auto elettrica in Cina : Roma, 28 ago., askanews, - Al via la produzione di Nissan Sylphy Zero Emission, il primo veicolo elettrico per il mercato cinese. L'inizio della produzione di Dongfeng Nissan Passenger Vehicle Co., ...

Auto elettrica - nel mercato entra anche Kalashnikov : «Questa tecnologia ci permetterà di competere con i principali produttori al mondo di Auto elettriche, come Tesla», ha assicurato la società in una nota affidata all'agenzia di stampa pubblica Ria. «...

L'Auto elettrica : L'auto a emissioni zero sarà la sicura protagonista del futuro - neanche troppo remoto - della mobilità. In alcuni Paesi del mondo, come la Cina, gli Stati Uniti, la Francia, si tratta di un mercato già in forte espansione, grazie soprattutto a politiche di incentivazione. In Italia nel 2017 le auto di questa categoria ...

Dal treno all'Auto elettrica o bici e ritorno. Da Capalbio la vacanza eco-sostenibile : Viaggiare in treno, dalla città al mare, e qui, nel piazzale della stazione, ci aspetta un'auto elettrica, o una bicicletta, o uno eco-scooter. Magari prenotati con lo smartphone. Quindi la vacanza. ...

Dal fucile d'assalto ora la sfida a Tesla - Kalashnikov punta sull'Auto elettrica : ... che assicura che a breve riuscirà a creare un prototipo in grado di competere per velocità e durata della batteria con tutte le principali scuderie di auto elettriche al mondo

Ora la russa Kalashnikov "spara" con l'Auto elettrica : La Kalashnikov farà concorrenza alle auto elettriche di Elon Musk. Il prototipo, nella foto,, presentato nel corso della manifestazione Army International Military Technology Forum 2018 a Mosca, è per ...

Auto elettrica? A Radio24 va in onda la mobilità del futuro : Lo stato dell'arte della mobilità elettrica in Italia è il tema della prossima puntata di 'Strade e Motori', la rubrica estiva sul mondo dell'Auto a cura di Massimo De Donato , Radio24, domenica alle 15,30, .