Attese positive per American Electric Power

Attese positive per Invesco : Chiusura del 29 agosto Ribasso per Invesco , tra i componenti dello S&P-500 , che chiude la seduta con una flessione dello 0,04%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo. Operatività odierna:...

Attese positive per Deutsche Post : Chiusura del 21 agosto Seduta positiva per l'operatore Postale tedesco , tra i componenti del DAX30 , che avanza bene e porta a casa un +0,22%. Operatività odierna: Sotto il profilo operativo, l'...

Attese positive per Lufthansa : Chiusura del 14 agosto Seduta positiva per la compagnia aerea tedesca , tra i componenti del DAX30 , che avanza bene e porta a casa un +0,35%. Operatività odierna: Il quadro tecnico di Lufthansa ...

Attese positive per American Express : Chiusura del 13 agosto Seduta positiva per il famoso gruppo delle carte di credito , tra i componenti del Dow Jones , che avanza bene e porta a casa un +0,17%. Operatività odierna: A livello operativo,...

Attese positive per Texas Instruments : Chiusura dell'8 agosto Seduta positiva per la compagnia chip statunitense , tra i componenti del Nasdaq 100 , che avanza bene e porta a casa un +0,35%. Operatività odierna: Operativamente, il titolo è ...

Attese positive per Paychex : Chiusura del 7 agosto Seduta positiva per la società che opera nel settore delle risorse umane , tra i componenti del Nasdaq 100 , che avanza bene e porta a casa un +1,12%. Operatività odierna: Sotto ...

Attese positive per Constellation Brands : Chiusura del 3 agosto Brillante rialzo per Constellation Brands , parte dello S&P-500 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,92%. Operatività odierna: Sotto il ...

Attese positive per Kimco Realty : Chiusura del 31 luglio Brillante rialzo per Kimco Realty , parte dello S&P-500 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,30%. Operatività odierna: Le implicazioni ...

Attese positive per Total : Chiusura del 31 luglio Seduta positiva per la compagnia petrolifera francese , tra i componenti del CAC40 , che avanza bene e porta a casa un +1,29%. Operatività odierna: Il quadro tecnico evidenzia ...

Attese positive per Frontier Communications : Chiusura del 26 luglio Brillante rialzo per Frontier Communications , parte dello S&P-500 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 9,36%. Operatività odierna: Le ...

Attese positive per HeidelbergCement : Chiusura del 24 luglio Brillante rialzo per la compagnia del cemento tedesca , parte del DAX30 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,66%. Operatività odierna: ...

Borse europee Attese positive in avvio - focus su Pmi e trimestrali : Le principali Borse europee, Piazza Affari compresa, si apprestano a iniziare la giornata con un'intonazione positiva. Sui mercati in uscita oggi una serie di dati macro da monitorare, come la stima ...

Attese positive per Endo International : Chiusura del 20 luglio Ribasso per Endo International , tra i componenti dello S&P-500 , che chiude la seduta con una flessione dello 0,62%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo. ...

Attese positive per Porsche : Chiusura del 18 luglio Brillante rialzo per il colosso tedesco delle auto sportive , parte dell' indice EURO STOXX , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,07%. ...