ASUS Zenbook Pro 15 | il laptop con lo schermo nel touchpad La prova di GQ

ASUS presenta i notebook più compatti al mondo : ad IFA la nuova serie ZenBook : Berlino (Germania), 30 Agosto 2018 — ASUS ha annunciato i nuovi notebook premium ultraportatili ZenBook, ZenBook Flip e ZenBook Pro in occasione della fiera IFA 2018, presentando l’intera gamma della famiglia ZenBook con i recenti processori Intel® Core di ottava generazione. La nuova line-up incarna lo spirito del brand In Search of Incredible, con una campagna di lancio degli ZenBook basata sul claim Libera il tuo potere creativo. I nuovi ...

ASUS Zenbook Pro - il touchpad diventa ScreenPad e rivoluziona l’uso del portatile : I portatili moderni sono caratterizzati da elementi imprescindibili, ormai dati per scontati: una tastiera, un display e un touchpad. Stravolgere uno di questi in positivo (aggiungendo del valore) non è un lavoro semplice ed è proprio quello che ha fatto Asus con i suoi nuovi ZenBook Pro qui all’IFA2018 di Berlino. Più precisamente si tratta di due modelli indirizzati a professionisti e aziende: lo ZenBook Pro 15 e lo ZenBook Pro 14, con ...

IFA 2018 : ecco cosa ha presentato ASUS tra ScreenPad e gamma ZenBook : Asus ha annunciato i nuovi notebook premium ultraportatili ZenBook, ZenBook Flip e ZenBook Pro in occasione della fiera IFA 2018, presentando l’intera gamma della famiglia ZenBook con i recenti processori Intel Core di ottava generazione. ZenBook 13/14/15: i laptop più compatti del mondo ZenBook 13 (UX333), ZenBook 14 (UX433) e ZenBook 15 (UX533) introducono il nuovo display frameless Asus NanoEdge, con cornice ultrasottile sui quattro ...

ASUS presenta la nuova linea di notebook ZenBook : In occasione dell'IFA 2018, ASUS ha annunciato i nuovi notebook premium ultraportatili ZenBook, ZenBook Flip e ZenBook Pro includendo tutti i dettagli dei nuovi prodotti in un comunicato stampa, che svela l'intera gamma della famiglia ZenBook con i recenti processori Intel Core di ottava generazione.La nuova line-up incarna lo spirito del brand In Search of Incredible, con una campagna di lancio degli ZenBook basata sul claim Libera il tuo ...

ASUS presenta i notebook più compatti al mondo : ad IFA la nuova serie ZenBook : Berlino (Germania), 30 Agosto 2018 — ASUS ha annunciato i nuovi notebook premium ultraportatili ZenBook, ZenBook Flip e ZenBook Pro in occasione della fiera IFA 2018, presentando l’intera gamma della famiglia ZenBook con i recenti processori Intel® Core di ottava generazione. La nuova line-up incarna lo spirito del brand In Search of Incredible, con una campagna di lancio degli ZenBook basata sul claim Libera il tuo potere creativo. I nuovi ...

ASUS Zenbook S - il portatile ultrasottile con un’autonomia di 20 ore e cornici ultrasottili : I portatili della gamma Zenbook di Asus, da sempre sinonimo di classe e leggerezza, si rinnovano in occasione di IFA 2018 con otto nuovi modelli all’insegna dello slogan Search of Incredible. Tutti ultrasottili, eleganti e potenti, gli Zenbook 13, Zenbook 14, Zenbook 15 e Zenbook S sono i modelli più classici, mentre Zenbook Flip 13 e Zenbook Flip 15 sono convertibili 2-in-1 che si possono usare anche come tablet. Denominatori comuni sono ...