Astronomia | dalla collisione di due stelle di neutroni un “involucro” di detriti cosmici

Scienza - dall’Unione Europea 17 milioni di euro per 170 progetti innovativi dalla Medicina all’Astronomia : Sono 17 i milioni di euro che verranno impegnati per 170 progetti innovativi per la rilevazione e la produzione di immagini che vanno dall’astronomia alla Medicina nell’ambito di ATTRACT, iniziativa finanziata nell’ambito del programma europeo Horizon 2020. Sotto la guida del Cern lavoreranno insieme laboratori di ricerca (tra cui quelli dell’Osservatorio europeo Australe (Eso), l’Institut Laue-Langevin (Ill) e il ...

Astronomia : Hubble punta l’occhio di NGC 3918 - immortalata nebulosa planetaria dalla singolare forma : Un ‘occhio cosmico’ incrocia lo sguardo elettronico di Hubble: per l’ennesimo ritratto della sua galleria fotografica, l’instancabile esploratore spaziale ha puntato la sua Wide Field and Planetary Camera 2 su NGC 3918, una nebulosa planetaria caratterizzata da colori brillanti e da un aspetto originale che si trova nella costellazione del Centauro, a circa 4900 anni luce di distanza dalla Terra. L’immagine è stata creata combinando ...

Roma - dalla botanica all’Astronomia : ecco il progetto “Metropoli resiliente” - 20 appuntamenti : Mostre e allestimenti, percorsi di natural gardening, osservazioni astronomiche, laboratori didattici sull’ambiente e sulla fauna urbana, passeggiate col binocolo alla scoperta di piante e animali nel verde storico della città, esplorazioni naturalistiche serali di citizen science in ville e parchi Romani (Villa Borghese, Villa Leopardi, Villa Pamphilj, Parco Acqua Acetosa e Parco Regionale dell’Appia Antica), passeggiate, letture ad alta ...

Astronomia - Marte è alla minima distanza dalla Terra : mai così vicino dal 2003 - ecco dove vederlo : La notte tra il 27 e il 28 luglio ha brillato accanto alla Luna in eclissi, ed ora Marte ci riserva ora un nuovo evento astronomico: oggi, 31 luglio 2018, il Pianeta Rosso raggiunge la distanza minima dalla Terra, pari a 57.590.630 km. Era dal 2003 che il corpo celeste non si avvicinava così tanto, e per il prossimo incontro ravvicinato bisognerà aspettare il 6 ottobre 2020, quando Marte sarà a 62 milioni di km dalla Terra, mentre la vicinanza ...

