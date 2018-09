ilfattoquotidiano

: Assicurazioni, Poste Italiane punta al piatto ricco della Rc Auto. Ma a consigliare la polizza dev’essere un profes… - fattoquotidiano : Assicurazioni, Poste Italiane punta al piatto ricco della Rc Auto. Ma a consigliare la polizza dev’essere un profes… - Cascavel47 : Assicurazioni, Poste Italiane punta al piatto ricco della Rc Auto. Ma a consigliare la polizza dev’essere un profes… - CampedelliPaolo : Banche e assicurazioni italiane, grandi detentrici dei BPT, pagano l'effetto spread sui propri bilanci. PosteVita d… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018)si prepara al debutto nel settore Rc, dopo mesi di trattative con le principali compagnie assicurative tra le quali sceglierà il partner ideale (ma probabilmente saranno più di uno) per entrare in un mercato, anzi, ricchissimo. Matteo Del Fante, ad di, ne parla sin da maggio scorso: il piano industriale dell’azienda, denominato “Deliver 2022”, sta dando i suoi frutti, l’utile è in aumento e quindi è giunto il momento di dare quella svolta al settore assicurativo che ormai tutti gli operatori si aspettavano. Il mercato Rcè untroppo ghiotto per non buttarvisi a capofitto, come, del resto, hanno già fatto da qualche anno gli istituti di credito. Vista l’obbligatorietà di tale copertura assicurativa per tutti i proprietari di unavettura, è il classico prodotto che permetterà al gruppo di entrare nelle casestragrande ...