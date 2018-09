“Assalto alla poesia” L’appello è virale | il 15 settembre tutti in libreria Iniziativa

caffeinamagazine

: Rassegna stampa #LaSicilia dell'1-2-3/9/2018: #Dissesto, garantire servizi e lavoratori; #Poste, assalto in via Can… - cislcatania : Rassegna stampa #LaSicilia dell'1-2-3/9/2018: #Dissesto, garantire servizi e lavoratori; #Poste, assalto in via Can… - camerinoeffe : L'assalto alla poesia di Franco Arminio: «Compriamo tutti un libro il 15 settembre» - RitaccoAlessan1 : RT @scarpettavenere: Nuovo assalto dei 5 Stelle alla Consob. 'Nava deve dimettersi' -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Di fronte ad appelli così non si può e non si deve restare indifferenti. È partito tutto da Facebook e promette di essere condiviso da tanti, noi per primi. A lanciare l’invito è il poeta e scrittore Franco Arminio, uno dei maggiori poeti contemporanei nel nostro Paese, l’inventore della “paesologia” come disciplina, un intellettuale che da sempre è attivo nel rilancio dei “piccoli paesi”, grazie alle feste che organizza nel luogo in cui vive, a Bisaccia, in Irpinia, o ad Aliano, in Basilicata. Stavolta la sua idea è una giornata di “Assaltopoesia” da realizzarsi il 15– un sabato – in modo da spingere gli editori a stampare e a pubblicare libri di poesia, l’unico modo per salvare la poesia.O forse, come propone l’appello di Arminio, provare a salvare il mondo attraverso ...