Asia Sagripanti | finalista di The Voice investe e uccide ciclista Ultime notizie | i

The Voice - finalista Asia Sagripanti investe e uccide ciclista : Asia Sagripanti, 19 anni, quarta classificata a The Voice 2018 è stata protagonista di un incidente mortale avvenuto intorno alle ore 12 del 4 settembre ad Azzano Decimo (Pordenone). Secondo quanto riporta l’Ansa l’auto guidata dalla ragazza ha travolto un ciclista di 52 anni, residente della frazione di Tiezzo. Per il ciclista non c’è stato nulla da fare, Asia invece è stata subito trasportata in ospedale in stato di choc. ...

