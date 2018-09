Asia Argento fuori da X Factor | ecco i dettagli dalla conferenza stampa

Asia Argento - Manuel Agnelli : “Sono convinto sia innocente. La condanna pubblica è stata mostruosa - uno schifo” : Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di X Factor, Manuel Agnelli ha commentato l’esclusione di Asia Argento dal programma: “Il New York Times non può essere un tribunale. Se non c’è un’accusa, se non c’è un’indagine, se non c’è un processo, se non c’è una condanna, non può esserci una sentenza così pubblica e netta. Io sono convinto che Asia non sia colpevole. Per la ...

Anthony Bourdain, Asia Argento LaF dà spazio ad Anthony Bourdain. L'emittente patrocinata da Feltrinelli trasmetterà da domani alle 21.10 i nuovi episodi di Cucine segrete (Parts Unknown), il programma con protagonista il celebrity chef ed ex compagno di Asia Argento morto suicida nel giugno scorso. Intanto, proprio in questi giorni, la medesima serie è stata oggetto di provvedimenti da parte della Cnn, che ha deciso di eliminare le

Cambia tutto nella vicenda Asia Argento - Jimmy Bennet: in primis l'attrice ha assoldato un nuovo avvocato e poi ha completamente rivoluzionato la strategia adottata fino ad...

Asia Argento smentisce di avere mai avuto una relazione sessuale con l'attore Jimmy Bennet quando lui era minorenne e annuncia di avere bloccato i pagamenti concordati dall'ex compagno Anthony Bourdain,suicidatosi mesi fa. "Il pagamento di 380 mila dollari a Bennet per evitare lo scandalo non è più commentabile,d'altronde Bennet ha già ricevuto 250 mila dollari",ha sottolineato il nuovo avvocato dell'attrice,Heller

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di X Factor, Manuel Agnelli ha commmentato l'esclusione di Asia Argento dal programma. Il giudice e frontman degli Afterhours ha

