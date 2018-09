Asia Argento fuori da X Factor 12 Chi è il sostituto? La gara sarebbe stata

X Factor 12 - Asia Argento sostituita come giudice. Ecco cosa succede : L'atteso annuncio sul giudice che sostituirà Asia Argento a X Factor, il talent di Sky che inizierà giovedì 6 settembre, non ci sarà. Durante la conferenza stampa...

Asia Argento fuori da «X Factor 12» (ma solo ai live) : La «verità», dopo settimane di illazioni, ipotesi e supposizioni più o meno strategiche e bizzarre, l’abbiamo scoperta solo oggi, martedì 5 settembre, alla vigilia del debutto della nuova edizione di X Factor 12 su Sky Uno. Nel quartier generale di Sky Italia, a Milano, i vertici della multinazionale tv e i produttori del talent hanno finalmente svelato – più o meno – il destino di Asia Argento nel programma. L’attrice, ...

Asia Argento a X Factor 2018 confermata o sostituita? Comunicazioni ufficiali in conferenza stampa : Il futuro di Asia Argento a X Factor 2018 verrà ufficializzato nel corso della conferenza stampa in programma nella tarda mattina di mercoledì 5 settembre a Milano. Presenti i tre giudici, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez, quest'ultimo apparirà per la prima volta in pubblico con la fede al dito dopo le nozze con la blogger Chiara Ferragni. A loro si aggiungerà il quarto protagonista in giuria a X Factor 12. Asia Argento a X Factor 2018 ...

Asia Argento sospende tutti i pagamenti a Jimmy Bennett : “Mai avuto una relazione sessuale con lui. Ha già ricevuto 250mila dollari” : Dopo giorni di silenzio, Asia Argento è tornata a farsi sentire e, attraverso il suo nuovo avvocato Mark Jay Heller, ha replicato ancora una volta a Jimmy Bennett. L’attrice smentisce di aver mai avuto una relazione sessuale con il giovane che l’accusa di molestie quando lui era minorenne e annuncia di aver bloccato i pagamenti concordati dall’ex compagno Anthony Bourdain per mettere la storia a tacere. “La relazione con ...

Asia Argento - stop al pagamento a Jimmy Bennett : Nessuna relazione sessuale con Jimmy Bennett (QUI chi è) e stop ai pagamenti concordati dall’ex compagno Anthony Bourdain per mettere la storia a tacere. Sono gli ultimi sviluppi della vicenda che vede protagonista Asia Argento. L’attrice replica al giovane ex attore-bambino che l’accusa di molestie attraverso il suo nuovo avvocato, Mark Jay Heller. “La relazione con Bennett non è mai stata sessuale, ma alla fine si ...

Asia Argento : "Nessuna relazione sessuale con Bennet" - stop ai pagamenti : Asia Argento smentisce di aver avuto una relazione sessuale con Jimmy Bennet, anzi, è stata "attaccata" dall'attore che la accusa di molestie quando lui era minorenne, e annuncia di aver sospeso i pagamenti, concordati dall'ex compagno Anthony Bourdain, per il silenzio del giovane. Lo fa tramite il suo nuovo avvocato, Mark Jay Heller, con dichiarazioni riportate da Page Six, sito di celebrità del New ...

