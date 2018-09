Asia Argento a X Factor 2018 confermata o sostituita? Comunicazioni ufficiali in

Asia Argento sospende tutti i pagamenti a Jimmy Bennett : “Mai avuto una relazione sessuale con lui. Ha già ricevuto 250mila dollari” : Dopo giorni di silenzio, Asia Argento è tornata a farsi sentire e, attraverso il suo nuovo avvocato Mark Jay Heller, ha replicato ancora una volta a Jimmy Bennett. L’attrice smentisce di aver mai avuto una relazione sessuale con il giovane che l’accusa di molestie quando lui era minorenne e annuncia di aver bloccato i pagamenti concordati dall’ex compagno Anthony Bourdain per mettere la storia a tacere. “La relazione con ...

