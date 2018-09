Ascolti tv | The Good Doctor ancora sopra i 4 milioni di telespettatori

Ascolti TV | Martedì 4 settembre 2018. The Good Doctor 19.47% – 19.93% - Che Vuoi Che Sia 9.16%. Vita in Diretta (16.71%) ancora in testa su Pomeriggio Cinque (15.3%-15.6%) : The Good Doctor Nella serata di ieri, 4 settembre 2018, su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.311.000 spettatori pari al 19.47% di share nel primo episodio e 4.043.000 spettatori pari al 19.93% nel secondo episodio. Su Canale 5 il film in prima tv Che Vuoi Che Sia ha raccolto davanti al video 1.731.000 spettatori pari al 9.16% di share. Su Rai2 Indietro Tutta – 30 e l’ode in replica ha interessato 1.299.000 spettatori pari ...

Ascolti tv 3 settembre - vince Mother’s Day con tre milioni e mezzo di spettatori : Con 3.508.000 e uno share del 17,7% il film Mother’s day in onda lunedì 3 settembre, su Rai1 si è aggiudicato il prime time. Per la miniserie Guerra e Pace su Canale 5 gli spettatori sono stati 1.425.000 con uno share dell’8,1%. Ascolti tv 3 agosto, la prima serata Su Rai 3 ottima partenza per la nuova edizione del programma di Riccardo Iacona PresaDiretta che ha segnato 1.309.000 spettatori e uno share del 6,8%. Su Rai2, sempre in ...

Ascolti TV | Lunedì 3 settembre 2018. Mother’s Day (17.66%) doppia Guerra e Pace (8.11%). Parte bene Stasera Italia (6.32%). Vita in Diretta 16.64% - Pomeriggio Cinque 16.15%-14.96% : Barbara D'Urso I dati auditel del 3 settembre 2018 sono stati diffusi in ritardo a causa di un problema (già risolto) nel processo di produzione dei dati d’ascolto. Nella serata di ieri – Lunedì 3 settembre 2018 -, su Rai1 Mother’s Day ha conquistato 3.508.000 spettatori pari al 17.66% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della serie Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.425.000 spettatori pari all’8.11% ...

Ascolti TV | Giovedì 30 agosto 2018. Don Matteo 16.2% - Colpa delle Stelle 9.7%. Flop Rai4 con The Americans (0.5%) : Colpa delle Stelle Nella serata di ieri – 30 agosto 2018 – su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.824.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 il film Colpa delle Stelle ha appassionato 1.626.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 853.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata del Battiti Live ha intrattenuto 1.029.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 ...

Ascolti tv - The Good Doctor vola oltre i 4 milioni di telespettatori : vola oltre i 4 milioni la serie tv The Good Doctor, che su Rai1 ieri ha ottenuto una media di 4 milioni 109mila telespettatori e uno share del 20.8% risultando il programma più visto della serata. Ascolti tv prime time Su Canale5 il film La peggior settimana della mia vita è stato visto da 2 milioni 272mila telespettatori e l’11.83% di share. Su Rai2 la riproposizione della prima delle due puntate del programma Indietro tutta 30 e lode ha ...

Ascolti TV | Martedì 28 agosto 2018. The Good Doctor 20.8% - La Peggior Settimana della mia Vita 11.8%. Guess My Age (2.7%) allunga su Chi Ti Conosce (1.2%) : Techetechetè: Maurizio Costanzo Su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.109.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 il film La Peggior Settimana della mia Vita raccolto davanti al video 2.272.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Indietro Tutta – 30 e l’ode in replica ha interessato 1.305.000 spettatori pari al 7.9% di share (presentazione: 1.126.000 – 5.5%). Su Italia 1 Chicago Fire ha ...

