Ascani si chiama fuori | Renzi vuole me alla segreteria Pd? Fake news! Ma il

: Ascani si chiama fuori: 'Io candidata alla segreteria Pd? Fake news!'. Ma il Foglio la smentisce: 'Se ce lo hai riv… - HuffPostItalia : Ascani si chiama fuori: 'Io candidata alla segreteria Pd? Fake news!'. Ma il Foglio la smentisce: 'Se ce lo hai riv… - GiovanniDiPie17 : @AnnaAscani @ilfoglio_it Signora ascani ieri o sentito Veltroni si il vostro futuro partite da Veltroni o da Zingar… - DiegoLar1998 : RT @giannispadarooo: @AnnaAscani Questa sì che si chiama politica. Questo è dialogo, confronto, dibattito, capacità di mediazione con chi… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Botta e risposta via twitter tra la deputata del Pd ultraana, Anna, e il giornalista de Il Foglio Salvatore Merlo. Diil cronista politico parlamentare si è occupato in un articolo pubblicato oggi dal quotidiano. La notizia contenuta nel pezzo - un retroscena - sta nella prossima candidatura diin funzione anti Zingaretti. Una candidatura in quotasulla quale l'ex segretario dem avrebbe dato il suo imprimatur. Ma, in mattinata, arriva la secca smentita di: "Non pensavo che la deriva dellenews avesse contagiato anche @ilfoglio_it. La notizia che dà sul fatto che Matteoavrebbe chiesto la mia candidatura è completamente inventata. Stop. E adesso torniamo a occuparci delle cose serie". Smentita che sembra non lasciare spazio ad interpretazione. Se non fosse che lo stesso Merlo, autore del pezzo, risponde citando la ...