optimaitalia

: Annunciato l'instore tour dei @Tiromancino per Fino a qui: tutte le info sugli eventi firma copie… - OptiMagazine : Annunciato l'instore tour dei @Tiromancino per Fino a qui: tutte le info sugli eventi firma copie… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) L'instoredeipera qui è finalmente ufficiale. Il gruppo di Federico Zampaglione è pronto a tornare con una nuova serie difirma copie con i quali raggiungeranno i fan desiderosi di incontrarli e di avere una firma sulla loro copia del disco. Si parte con la prima data del 29 settembre a Milano, per continuare nei giorni successiviad arrivare alla Feltrinelli di Torino per l'ultimo appuntamento. Come dichiarato da Federico Zampaglione, il calendario dell'instoreè destinato ad aggiornarsi con altre date che saranno comunicate sulla pagina ufficiale dedicata al gruppo.a qui arriva sul mercato a partire dal 28 settembre. Già annunciate numerose delle collaborazione che entreranno a far parte dell'album, a cominciare da quella con Alessandra Amoroso che hanno già portato in radio con Due destini. Luca Carboni ha invece partecipato a ...