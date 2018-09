Anna Foglietta | «E la testa va curata | come alleniamo il cuore»

vanityfair

(Di giovedì 6 settembre 2018) Gli anni sono un dato convenzionale. Eppure, quando ci avviciniamo a compierne di tondi (40 nel 2019), diventano una linea da tirare, un simbolo. Di quello che abbiamo o non abbiamo dentro e fuori la porta della nostra casa. Capito, anche. «Io il mio punto di certezza ce l’ho nell’andare fiera dell’essere umano che sono, così onesto: che qualità incredibile». Alla Mostra del cinema di Venezia, l’attrice in Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio porta in scena Miriam, femminile psichiatrico con figlio giovane calciatore che tiene a lei tanto da invertire il canone, e farsi padre di chi l’ha generato. LEGGI ANCHE: «Ogni figlio è mio figlio» «È un film politico sulla questione del Mezzogiorno, anche, che costringe le istituzioni ad assumersi la responsabilità nei confronti di uno strato sociale che da solo non ce la ...