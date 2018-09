Andrea Mainardi dopo La prova del cuoco approda al GF Vip

lanostratv

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Grande Fratello Vip: arrivada Ladel? Tra qualche settimana partirà la terza edizione del GF Vip. Al momento però la produzione del reality show vip condotto da Ilary Blasi non ha ancora ufficializzato il cast. Ma proprio nelle ultime ore il magazine Chi ha lanciato un’indiscrezione, che se confermata avrebbe del clamoroso. Di cosa si tratta? Secondo le voci di corridoio raccolte dal popolare magazine diretto da Alfonso Signorini, pare che uno degli inquilini della casa più spiata dagli italiani sarà nientepopodimeno che il famoso chef. Quest’ultimo non è certo un volto poco conosciuto ai telespettatori in quanto ha partecipato a varie edizioni de Ladeldi Antonella Clerici. Tuttavia, come molti sapranno bene, Elisa Isoardi, la quale ha preso il posto della Clerici proprio alla guida del programma culinario di Rai ...