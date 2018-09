Anche Luigi Di Maio si responsabilizza | sì a una manovra di piccoli interventi M5s a

Lo scontro Fedez-Lucarelli coinvolge Anche Luigi Favoloso : il caso della "maglietta" si riapre : Luigi Favoloso non si è trattenuto e, dopo il botta e risposta al veleno tra Fedez e Selvaggia Lucarelli, ha pubblicato quel...

Luigi Di Maio : “Voglio il reddito di cittadinanza subito - Anche a deficit. Possiamo sforare il 3%” : In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, il vicepremier Luigi Di Maio rilancia l'introduzione del reddito di cittadinanza e dichiara di essere disposto a sforare i parametri europei pur di approvarlo in fretta: "Io voglio realizzare subito le tre misure principali del contratto di governo: superamento della legge Fornero, reddito di cittadinanza e flat tax. ,Stiamo lavorando alla legge di bilancio. Se per raggiungere i nostri obiettivi ...

Luigi Di Maio ci mette la faccia : pronti a rompere il tabù del 3%. Dopo la Lega Anche i 5 Stelle rilanciano la sfida a Bruxelles : Il tetto del 3%, caro a Bruxelles, sempre più nel mirino del governo gialloverde. Dopo la possibilità di uno sforamento, avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota Lega, Giancarlo Giorgetti, e le critiche nette dell'economista e senatore Alberto Bagnai, anche Luigi Di Maio ci mette la faccia e rompe il tabù. Il vicepremier lo dice chiaramente in un'intervista al Fatto quotidiano:"Non lo escludo, ...

Luigi Di Maio rompe il tabù del 3% : "Non lo escludo". Dopo la Lega Anche i 5 Stelle pronti alla sfida frontale con Bruxelles : Il tetto del 3%, caro a Bruxelles, sempre più nel mirino del governo gialloverde. Dopo la possibilità di uno sforamento, avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota Lega, Giancarlo Giorgetti, e le critiche nette dell'economista e senatore Alberto Bagnai, anche Luigi Di Maio rompe il tabù. Il vicepremier lo dice chiaramente in un'intervista al Fatto quotidiano:"Non lo escludo, tutto può essere. ...

Il ministro Giulia Bongiorno è il più ricco del governo. Luigi Di Maio pubblica Anche le dichiarazioni dei redditi dei familiari : Sul sito di Palazzo Chigi sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi di circa la metà degli esponenti del governo Lega-M5S. la più ricca dell'esecutivo è l'avvocato e ministro della Funzione pubblica Giulia Bongiorno, a seguire si trovano il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario agli Affari Ue Luciano Barra Caracciolo. Luigi Di Maio ha allegato alla dichiarazione anche i redditi dei familiari.Continua a leggere

Praiano contestati abusi anche all'hotel Piccolo Sant'Andrea dei Sartori - ospite qui Anche Luigi De Magistris : Il veneziano Odino Sartori, qui ha realizzato quella che è una delle strutture alberghiere più imponenti del territorio con eventi extra lusso dove sono ospiti eccellenti del mondo della politica fra ...

DAZN presenta la propria squadra : da Premium arrivano Anche Pierluigi Pardo e Massimo Callegari : Shevchenko, Maldini, Figo DAZN ha aperto ufficialmente i battenti, svelando le proprie carte. Ieri pomeriggio a Milano è stato presentato il servizio di video streaming online di Perform con coloro, tra telecronisti, commentatori e conduttori, che saranno i protagonisti di questa nuova frontiera dello ’sport in tv’. Tra poche settimane scatterà la stagione 2018/2019 di calcio e DAZN trasmetterà in esclusiva tre partite a giornata di ...

Luigi De Laurentiis : 'Ancelotti valore aggiunto Anche per la visibilità del Napoli. L'idea della maglia è stata condivisa con mio padre' : Il lancio della nuova maglia coincide con l'annuncio dell'accordo siglato tra il Napoli e Amazon , grazie al quale il club azzurro sarà il primo al mondo a lanciare un proprio brandstore su Amazon.

Luigi Di Maio : “bAnche devono pagare loro arroganza”/ Ministro attacca - Borsa scende : FI - “intervenga Consob” : Luigi Di Maio in visita dall’imprenditore De Masi: “Le banche devono pagare la loro arroganza”. Le parole rilasciate dal Ministro del lavoro e dello sviluppo economico(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:25:00 GMT)

Luigi Di Maio contro le bAnche/ “Devono pagare l’arroganza - atteggiamento mafioso” : Luigi Di Maio in visita dall’imprenditore De Masi: “Le banche devono pagare la loro arroganza”. Le parole rilasciate dal ministro del lavoro e dello sviluppo economico(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:31:00 GMT)

Anche Luigi Di Maio - ministro del lavoro e dello sviluppo economico italiano - utilizza gli HoloLens : Avreste mai immaginato Luigi Di Maio, il nuovo ministro del lavoro e dello sviluppo economico italiano, indossare il visore di realtà aumentata prodotto da Microsoft? Ebbene, il leader pentastellato lo ha appena fatto… Appena poche ore fa, durante una visita in Basilicata, a Matera, Luigi Di Maio ha visitato la prima vera antenna 5G realizzata nel Bel Paese e, successivamente, ha osservato il “lavoro del futuro” ossia la ...

Luigi Di Maio pronto a colpire Anche le pensioni 'normali' per favorire gli assegni assistenziali : Quando gli italiani smetteranno di festeggiare per i quattro soldi tolti ai deputati col ricalcolo dei vitalizi , forse dovranno iniziare a preoccuparsi per le loro pensioni. Lì si tratta di 630 ...

Pensioni - Luigi Di Maio conferma il taglio : 'Sforbiciata Anche a quelle da 4mila euro' : L'annuncio, Luigi Di Maio , lo ha dato in pompa magna durante Uno Mattina , su Rai 1. Le indiscrezioni degli ultimi giorni vengono confermate: non solo il taglio dei vitalizi, ma anche una sforbiciata ...

Luigi Di Maio - la sparata : 'La mafia un atteggiamento - Anche di alcune bAnche e di uomini di Stato' : ' La mafia , prima ancora che un'organizzazione criminale, è un atteggiamento '. E fin qui, nulla di strano nella parole di Luigi Di Maio . Ma poi il capo politico del M5s aggiunge: 'Questo ...