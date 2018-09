Anarchy in the UK | il report del DC Skate Team nel Regno Unito! Foto e video

Mayans MC e The Purge aprono la nuova stagione tv americana all’insegna del “vecchio” : lo spin off di Sons of Anarchy piacerà? : La stagione telefilmica americana prende il via ufficialmente oggi, 4 settembre, con le prime due serie novità di questa stagione: Mayans MC e The Purge daranno il via al nuovo "anno" in attesa dei pezzi da novanta che, invece, debutteranno nell'ultima settimana di questo mese. Promesse o delusioni? Lo dirà solo il pubblico americano domani quando le due matricole della stagione saranno andate in onda e i primi responsi arriveranno in rete e ...