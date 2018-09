Amazon vale mille miliardi E si prepara a sorpassare Apple

Amazon vale mille miliardi. Il colosso dell’ecommerce raggiunge Apple : Consegne per Amazon (Bartek Sadowski/Bloomberg) Inseguimento concluso. Amazon raggiunge Apple nel club delle aziende che valgono mille miliardi di dollari. Club di cui, al momento, fanno parte solo i due giganti statunitensi della tecnologia. Ieri mattina a Wall Street il gigante dell’ecommmerce ha tagliato il fatidico traguardo. A fine agosto si era alzata la temperatura sul titolo Amazon . Un rally che ha portato in breve tempo a ...

Anche Amazon ora vale mille miliardi di dollari : È la seconda azienda del mondo a raggiungere questo valore dopo Apple The post Anche Amazon ora vale mille miliardi di dollari appeared first on Il Post.