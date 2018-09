Amazon da record | raggiunti 1 000 miliardi di capitalizzazione

Amazon record - tocca i 1.000 miliardi di capitalizzazione : entra in super club con Apple : Amazon record tocca i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, con i titoli che sono volati a 2.050,27 dollari per poi ripiegare. Amazon entra così nel super esclusivo club dei 1.000 ...

BTp - il rendimento a 10 anni sale al 3 - 25%. A Wall Street Amazon da record : Listini europei in discesa, in attesa di notizie dal fronte commerciale e sulla crisi argentina, che si sta intensificando. Torna sotto pressione la lira turca. Milano è piegata dalle tensioni politiche e dall'allarme debito lanciato da Fitch. Sul Ftse Mib giù Tenaris e Cnh. Domanda vigorosa e rendimenti in deciso rialzo per i BTp e CcTeu assegnati in asta dal Tesoro: il decennale è salito oltre 3% per la prima volta da maggio ...

Amazon insegue Apple : verso il record dei mille miliardi : Non si ferma la corsa di Amazon in Borsa. Il colosso di Jeff Bezos continua a crescere, nonostante gli attacchi arrivati nelle ultime ore dal presidente Trump e dal senatore Sanders, volando verso la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Un traguardo toccato già qualche settimana fa da Apple, che ha battuto il gigante dell’ecommerce in questa corsa al rialzo. Sono giorni che l‘indice Nasdaq stampa record storici a ...

Azioni Amazon - progetti di live recorder TV per cercare nuovi spunti : La società ha investito in film originali, programmi TV e sport dal vivo per rendere Prime un'alternativa valida ai servizi di streaming come Netflix , ed effettivamente, lo è,. I membri Prime " ...

Amazon : vola a nuovo record - vale 919 miliardi di dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Amazon - trimestre record : balzo di fatturato e utili : Ancora un trimestre da record per Amazon. Nessun effetto Trump dunque sul colosso del commercio on line. Nonostante i continui attacchi del presidente americano l'azienda di Jeff bezos non delude le ...

Amazon mette a segno un trimestre da record : Teleborsa, - Amazon mette a segno un trimestre da a record . Nel secondo trimestre il colosso dell'e-commerce ha registrato un utile netto a 2,53 miliardi , contro 197 milioni di dollari del 2017. ...

Amazon mette a segno un trimestre da record : Amazon mette a segno un trimestre da a record . Nel secondo trimestre il colosso dell'e-commerce ha registrato un utile netto a 2,53 miliardi , contro 197 milioni di dollari del 2017. Amazon supera la ...

Amazon da record - rialzo stellare degli utili : +1000% in II trim : New York, 27 lug., askanews, - Amazon da record, mette a segno utili in rialzo del 1000%, cosa che ha spinto il titolo del colosso a salire del 4% nel dopo mercato. Nel dettaglio, nel periodo ...

Amazon da record - rialzo stellare degli utili : New York, 27 lug., askanews, - Amazon da record, mette a segno utili in rialzo del 1000%, cosa che ha spinto il titolo del colosso a salire del 4% nel dopo mercato. Nel dettaglio, nel periodo ...