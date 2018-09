Altra seduta in ribasso per il settore commodities italiano | -2 | 93%

Altra seduta in rialzo per il comparto degli articoli casalinghi in Italia - +1 - 11% - : Teleborsa, - Scambi in rialzo per il settore beni personali a Milano che segue l'andamento prudente evidenziato dall'EURO STOXX Personal & Household Goods. Il comparto degli articoli casalinghi in ...

Altra seduta in rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 94% - : Teleborsa, - Scambi al rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Food & Beverage. L'indice del settore alimentare ...

