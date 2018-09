All' università popolare la regina sarà la musica

Giarrusso All’Università - zero pubblicazioni ma ‘ottimo’ in canto e chitarra. Siamo in una botte di ferro : La ex Iena Dino Giarrusso dirigerà l’Osservatorio sui concorsi nell’Università. Lo annuncia il sottosegretario all’Istruzione Fioramonti sul suo profilo Facebook. La notizia è talmente interessante che vogliamo commentarla facendo l’analisi del periodo, quella che ci facevano fare le maestre alle elementari. Ex Iena. Già qui potremmo fermarci. Le Iene hanno contribuito alla diffusione di alcune delle peggiori bufale antiscientifiche: ...

Quante persone si iscrivono All'università? : In media nei Paesi con economia avanzata riuniti nell'Ocse si stima che il 66% dei giovani adulti accedono all'istruzione universitaria, secondo i dati dell'ultimo rapporto pubblicato . In Nuova ...

Università : “Medici fantasma” - protesta Alla Sapienza contro il numero chiuso : E’ il giorno dei test d’ingresso alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e scattano le poteste contro il numero chiuso. All’Università Sapienza di Roma tre diversi striscioni e una cinquantina di ragazzi si sono dati appuntamento davanti una delle sedi della prova, l’aula di Ortopedia. “Medici fantasma. Chi si cura del Sistema sanitario nazionale” è lo striscione di Link Coordinamenti studentesco. “18 anni di numero ...

Test d'ingresso All'università - si parte con Medicina : uno su sei "ce la farà" : Oltre 83mila gli studenti impegnati in questi giorni nei Test. Un lettera del sindacato mette in guardia i candidati sulle...

Test d'ingresso Medicina 2018 : al via oggi/ Università - si comincia Alle 11 : le valutazioni e i punteggi : Università, Test d'ingresso 2018: si parte oggi alle 11. Boom di candidati alla facoltà di Medicina e numero di posti in aumento: i metodi di valutazione e i punteggi. Non è certo la prima volta che diversi studenti (non tutti, va detto, le categorie sono comunque ben distinte) chiedono l’abolizione del numero chiuso di accesso all’Università: ovvio che i Test d’ingresso sono il momento privilegiato dell’anno per manifestare tale dissenso e ...

Test d'ingresso All'università - a Medicina c'è posto per 1 su 6 : Roma, 4 set., askanews, - Al via oggi i Test per l'accesso ai corsi universitari a numero programmato per l'anno accademico 2018/2019: si inizia con Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi ...

Partono i test All’università e fioccano le prime proteste : “Scogli per il 40% dei corsi” : Il primo ricorso al Tar, a Milano, è già stato annunciato. Nel mirino c’è l’università Statale, dove ieri si è svolto il test d’accesso al corso di laurea in Lingue e letterature straniere, una prova che secondo l’Unione degli Universitari (Udu) «non è a norma». Le proteste sono già state organizzate: questa mattina a Roma flash mob ormai di tradiz...

Università e diritto Allo studio - il Veneto vuole più autonomia. Ma la proposta di Zaia è pericolosa? : Nei giorni scorsi è stata avviata una petizione sostenuta da docenti, giornalisti ed economisti che intendono lanciare l’allarme su un’iniziativa partita dalla Regione Veneto, finalizzata a ottenere maggiori autonomie da parte dello Stato. Secondo quanto si legge sul sito dell’ente, “il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha trasmesso al ministro per gli Affari regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il ...

Migliori università al mondo : Ingegneria Aerospaziale di Napoli in cima Alla classifica : A mettere in evidenza questo primato è la pagina Facebook Scienza e Sud , che scrive: Mentre in Italia le classifiche penalizzano spesso le nostre università, che non neghiamo abbiano tanto su cui ...