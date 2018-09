Allegri | l' uomo che vuole i record | adesso manca solo la Champions

Ambra Angiolini : " Allegri ? L'unico uomo nella mia vita capace di abbracciarmi senza stringermi" : In più occasioni, Ambra Angiolini ha difeso la propria privacy e la sua attuale storia d'amore con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Con l'intervista che ha rilasciato a Vanity Fair, invece, l'attrice e conduttrice romana si è praticamente "denudata", parlando di se stessa e, ovviamente, della sua vita sentimentale, passata, presente e futura.Parlando d'amore, Ambra Angiolini ha esordito con una battuta, affermando che, in ...

Roma - le verità di Sabatini : 'Pallotta uomo insicuro. E su Allegri e Nainggolan...' : Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma approdato adesso alla Sampdoria, ha parlato al Corriere dello Sport. Questa una parte delle sue dichiarazioni: Hai apprezzato l'accoglienza in giallorosso? 'Mica tanto. Sto cercando di guarire dalla malattia Roma. Non me la posso portare dietro tutta la vita&...