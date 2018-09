All' Aeroporto di Linate sfilata di Giorgio Armani

New York - passeggeri si sentono male : aereo in arrivo da Dubai in quarantena All'aeroporto Jfk : NEW York ? Febbre a 40, tosse convulse: questi i sintomi che hanno scatenato l?allarme a bordo del volo Emirates 203 diretto da Dubai a New York. Molti passeggeri si sono sentiti male...

New York - aereo in quarantena All’aeroporto JFK : bloccati passeggeri con tosse e febbre. Il personale sanitario a bordo : Un intero aereo è stato messo in quarantena sulla pista d’atterraggio a New York. Sembra infatti che alcuni passeggeri abbiano accusato forti malesseri – attacchi di tosse e febbre – a bordo del volo Emirates EK 203, proveniente da Dubai e atterrato all’aeroporto JFK alle 9.18 ora locale (le 15.18 in Italia), dopo una traversata di 14 ore. Mentre le prime notizie parlavano di un centinaio di persone (sulle 500 totali a ...

Un aereo di Emirates è stato isolato All’aeroporto di New York : Diverse persone a bordo si sono sentite male: per il momento non ci sono informazioni più precise The post Un aereo di Emirates è stato isolato all’aeroporto di New York appeared first on Il Post.

Tifone Jebi - chiuso per Allagamento l'aeroporto di Osaka - : La struttura, progettata da Renzo Piano, potrebbe rimanere inutilizzabile per una settimana. Prosegue il trasporto via nave dei passeggeri bloccati all'interno

GIAPPONE - TIFONE JEBI : 11 MORTI E 300 FERITI/ Ultime notizie - 3mila persone bloccate All'aeroporto di Osaka : GIAPPONE, arriva il TIFONE JEBI: il più potente in 25 anni. Ultime notizie, venti fino a 215 km orari, oltre 600 voli cancellati, previsto un piano di evacuazione massiccio(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 12:05:00 GMT)

Turisti milionari speronati e rapinati vicino All'aeroporto : raffica di colpi : ... spesso imbottigliate negli ingorghi o nel sottopassaggio che precede la Porte de la Chapelle, nei pressi dello Stade de France, in Seine-Saint-Denis, sono ormai un classico della cronaca locale.

Aeroporto San Francesco di Assisi. Respinto Alla frontiera dAlla Polizia albanese 21 enne. Vuole fare il turista ma ha vissuto in Italia da ... : UMWEB, Perugia. Nella mattinata di ieri, presso l'Aeroporto San Francesco di Assisi, i poliziotti in servizio di frontiera, procedevano al controllo dei passeggeri di un volo proveniente da Tirana. Da ...

Napoli - arrestata All'aeroporto la 'lady' brasiliana della droga : I finanzieri della tenenza di Capodichino, insieme con i funzionari dell’ufficio delle dogane - s.o.t. aeroporto Capodichino - hanno individuato ed arrestato all’interno dello scalo partenopeo, proveniente dal Brasile, con scalo a Zurigo, una cittadina brasiliana - a.f.d.s. di anni 21 - utilizzata quale corriere della droga, che trasportava 4 ovuli pieni di cocaina purissima del peso complessivo di 300 grammi.--In particolare, i finanzieri della ...

Napoli - arrestata All'aeroporto la «lady» brasiliana della droga : I finanzieri della tenenza di Capodichino, insieme con i funzionari dell?ufficio delle dogane - s.o.t. aeroporto Capodichino - hanno individuato ed arrestato all?interno dello scalo...

Siria - esplosioni in aeroporto militare di Damasco/ Ultime notizie : missili israeliani o incidente? E’ giAllo : Siria, esplosioni in aeroporto militare di Damasco. Ultime notizie: missili israeliani o incidente? E’ giallo attorno alle due forti detonazioni avvertite nelle scorse ore(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:58:00 GMT)

Russia - aereo prende fuoco dopo uno schianto All’atterraggio sulla pista dell’aeroporto di Sochi : feriti tra le 166 persone a bordo [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Aeroporto dello Stretto - l'ex Presidente della Provincia Morabito risponde Alla CGIL : 'ingiusto sparare nel mucchio - ecco cos'è successo ... : 'Vorremmo fare osservare al sindacalista che lanciare accuse contro l'universo mondo, senza approfondire, con dati, fatti e azioni, le vicende è, moralmente, biasimevole e, politicamente, scorretto. ...

Palermo - dipendenti dell'aeroporto bAllano e cantano i Backstreet Boys - : I lavoratori si sono ribattezzati "Prestis Boi" e si sono prestati per una clip, sulle note di "I Want It That Way", dedicata ad un collega da poco scomparso. L'idea è stata di Francesco Marotta, ...