Al via in 12 città italiane la sperimentazione del Taser

Sicurezza - pistola taser alle forze dell'ordine : domani via in 12 città : Tra lo spray al peperoncino e la tradizionale pistola, spunta anche il taser nell'arsenalè delle forze dell'ordine. La sperimentazione dell'arma ad impulsi elettrici che immobilizza chi viene colpito ...

Calcutta - crolla un viadotto in città : ci sarebbero morti e feriti : Un disastro immane ha colpito poche ore fa (16:30 ora indiana) l'area metropolitana di Calcutta, in India. Un viadotto è crollato nell'area di Majerhat, a sud della città. Si attendono maggiori informazioni dai media indiani. Secondo le prime indiscrezioni ci sarebbero morti e feriti, e molti mezzi, tra cui alcuni autobus, sarebbero intrappolati sotto le macerie. Si parla di un bilancio provvisorio di almeno 5 morti e decine di feriti. Sul posto ...

Al via “B come Sabato” : il racconto delle città della Serie BKT : A partire da questa stagione la Serie BKT è diventata parte integrante dell’offerta Rai con la trasmissione dell’anticipo del venerdì sera. L’emittente di Stato ha così deciso di inserire in palinsesto un altro interessante approfondimento legato al campionato cadetto: “B come Sabato”, il nuovo programma condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi con Marco Mazzocchi […] L'articolo Al via “B come ...

De Magistris e la Napoli Città Autonoma : “moneta aggiuntiva - debito via”/ “Deriva populista fuori da realtà” : Luigi de Magistris: "Napoli, moneta indipendente per affiancare l'Euro". Il sindaco lancia la proposta di "Città Autonoma", poi attacca Salvini e lo Stato italiano(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 09:32:00 GMT)

Basilicata "Cittadinanza attiva" : al via l'edizione 2018/2019 : ... coniugando le tematiche istituzionali con la massima attenzione ai suggerimenti e alle aspettative emerse negli incontri del Consiglio regionale con il mondo della scuola. "Visite nel palazzo del ...

Diretta / Carpi Cittadella (risultato live 0-0) streaming video Dazn : formazioni ufficiali - via! : Diretta Carpi Cittadella: info streaming video e Dazn della partita, valida per la seconda giornata del campionato della Serie B 2018-2019 al Cabassi.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:30:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - Roma di Alfonso Cuaron : viaggio nell’infanzia del regista a Città del Messico. Un amarcord vintage non proprio felliniano : Macchina da presa fissa su alcune piastrelle del pavimento. Poi acqua e detersivo ci scorrono sopra. E sulle piastrelle si riflette un balcone, il cielo di Città del Messico, un boeing che vola basso. Un’inquadratura del genere, in bianco e nero, che poi si trasforma in un breve piano sequenza ad esplorare il pianterreno di un appartamento, poteva girarla solo Alfonso Cuaron. Roma, un amarcord vintage non proprio felliniano, film in Concorso a ...

Venezia - via le navi da crociera dalla laguna - il ministro Toninelli : 'Città a rischio' : Basta con i colossi del mare nella laguna di Venezia. Il Mit, il ministero delle Infrastrutture si schiera con chi da anni considera uno scempio, oltre che un pericolo, l'attracco delle enormi navi da ...

viadotto Morandi - il sindaco di Genova : “La città vuole un ponte di altissima qualità il più in fretta possibile” : ‘‘La ricostruzione la deve fare Autostrade perché sono loro i concessionari fino a quando non c’è una nuova legge che dice che deve farla qualcun altro, noi aspettiamo quello che ci dirà il Governo”: lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci in un’intervista a Rtl 102.5. Sul progetto presentato da Renzo Piano, Bucci spiega che ”anche su quello, li mettiamo tutti insieme intorno un tavolo e li facciamo ...

Genova - crollo viadotto Morandi : Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città : L’architetto Renzo Piano ha donato alla città di Genova una “idea di ponte“, che ha preso forma in un plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi “ero a Ginevra, e da allora non penso ad altro,” ha dichiarato. L'articolo Genova, crollo viadotto Morandi: Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte Morandi - protezione civile : “Priorità sono cittadini e viabilità. Avanti realizzando ciò che si deve” : È iniziato con un primo incontro con il governatore Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, la visita nel capoluogo ligure del capo della protezione civile Angelo Borrelli. Al termine della riunione Borrelli ha spiegato che “non c’è un nodo particolare ma bisogna andare Avanti realizzando gli interventi necessari. Non è un problema di fondi, che credo possano bastare, ma di interventi che devono essere disciplinati ...