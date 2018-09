Al cimitero non c' è posto | la salma viene ' parcheggiata' in sala mortuaria

Conte : “Mediterraneo non è più cimitero dei migranti - da noi sempre garantito il soccorso” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontra i giornalisti prima della pausa estiva e parla di migranti: "Siamo orgogliosi di aver cambiato la politica evitando che il Mediterraneo divenisse il cimitero dei migranti senza nomi". Conte si sofferma anche sul tema vaccini, assicurando che non ci sarà nessuna circolare ora, e della manovra autunnale che sarà "seria, rigorosa e coraggiosa".Continua a leggere

Catania - la grotta è un cimitero per le lettere : trovate tonnellate di posta non recapitata : Trovata una discarica di corrispondenza, con montagne di lettere imbustate e comunicazioni evidentemente non recapitate, all'interno di una grotta lavica, la "grotta della Dinamite", che si trova nel territorio di Belpasso (Catania). Gettate via anche comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e delle banche.

Yemen : Oxfam - 'non fate di Hodeidah un cimitero' : ROMA - Oxfam lancia un appello urgente al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, che discuterà oggi la crisi dello Yemen, affinché eserciti ogni possibile pressione diplomatica sulle parti in conflitto per ...