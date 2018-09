“Aiuto | mi hanno colpito” Spari e terrore in strada a Bari | davanti a tutti

caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Un colpo improvviso esploso in mezzo alla, che ha centrato un uomo proprio sulle natiche. E una storia che continua a dividere i lettori nonostante il gesto esasperato di chi quel grilletto lo ha premuto, stanco di subire in silenzio le violenze e le minacce dell’altro. Una vicenda che sta facendo il giro dei social in queste ore quella andata in scena a, per la precisione nel quartiere Libertà: protagonista una donna di trentun anni di nome Concetta Mininni che, intorn alle 19.40, ha estratto una pistola e sparato all’ex compagno Leonardo Murgolo, 35enne, colpendolo al sedere. Cinque in totale le pallottole partire dall’arma, come accertato successivamente dai carabinieri del reparto Investigazioni Scientifiche. A dare l’allarme è stato proprio l’uomo ferito che, in lacrime, ha telefonato al 112 per raccontare quanto accaduto. Dietro ...