“Aiutateci vi prego!” Scomparso nel nulla La paura cresce di ora in ora

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Da più di 24 ore di lui non si hanno notizie. L’ultima volta è stato visto poco dopo le 17 di lunedì quando si è allontanato dall’albergo Vincenzella di Caramanico (Pescara) per fare una passeggiata fra i boschi e quindi provare i suoi bastoni da trekking nuovi di zecca, ma d’allora di lui si sono perse completamente le tracce. Dopo poche ore, non vedendolo tornare, sono partite immediatamente le ricerche con i i vigili del fuoco del comando provinciale, carabinieri, carabinieri forestali, Soccorso alpino speleologico, sotto il coordinamento della Prefettura impegnate a battere tutto il territorio di Caramanico e anche oltre Carlo Rodrigo Fattibene, un turista 77enne residente a Brugherio, in provincia di Monza. Gli ultimi ad averlo visto sono stati la moglie, a cui ha detto che sarebbe andato a camminare per un paio d’ore, e un benzinaio. Poi più. Ad allertare i ...