Aggressione xenofoba a Ferragosto | “neri | vi ammazziamo tutti” Palermo | 7 arresti

Pistola in pugno urlavano "vi ammazziamo" - 7 arresti per l'Aggressione xenofoba a Partinico : Su ordine del gip di Palermo i carabinieri hanno arrestato sette persone, tutti membri di una stessa famiglia tra cui due donne, che devono rispondere dei reati di lesioni e violenza privata, aggravati dalla finalità dell'odio etnico e razziale. Le vittime, sei ragazzini tutti originari del Gambia, erano stati insultati e picchiati in strada la notte di ferragosto da un nutrito gruppo di persone.