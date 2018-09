Aggressione razzista a Partinico | 7 arresti Pistola in pugno contro i neri | ' Dovete

7 arresti per l'Aggressione razzista di Ferragosto a Partinico : Sette persone, tra cui due donne, sono state arrestate su ordine del gip tra Alcamo (Tp) e Partinico (Pa) per l'aggressione la notte di Ferragosto nella spiaggia di Ciammarita a Trappeto (Pa) ad un gruppo di migranti minorenni che sono stati picchiati e insultati con frasi razziste. l'aggressione è continuata con l'inseguimento e lo speronamento dell'automezzo che stava riportando i giovani nel centro di accoglienza a Partinico.Gli ...

Agrigento : Aggressione razzista - pestato 16enne : aggressione razzista a Raffadali, in provincia di Agrigento, dove un migrante 16enne è stato preso a calci e pugni al grido di "tornatene nel tuo paese". Ahmed, questo il nome del minorenne che da un anno vive anno in una comunità di seconda accoglienza per minorenni non accompagnati di Raffadali, è stato aggredito domenica pomeriggio. Stamattina sarà formalizzata la denuncia presso i carabinieri della locale stazione in modo da avviare le ...

Sicilia - ancora un'Aggressione razzista : sedicenne picchiato in provincia di Agrigento : Calci e pugni a un ragazzo a Raffadali. Ricoverato con ferite in tutto il corpo. Il responsabile del centro che lo ospita: "Gli hanno gridato 'torna al tuo Paese"

Palermo - Aggressione razzista di Ferragosto : anche donne nel commando di picchiatori armato di mazze : C’erano anche alcune donne nel commando di picchiatori che ha assaltato un gruppo di migranti minorenni a Partinico, in provincia di Palermo, la notte di Ferragosto. Lo racconta l’edizione locale di Repubblica che spiega come la ferita più grave sia stata inferta proprio da una donna con una pietra lanciata sulla testa di un giovane gambiano. A immortalarla sono le immagini delle telecamere che ricostruiscono anche come fosse ...

Catanzaro - Aggressione razzista : 5 fermi : 16.50 Cinque persone sono state arrestate per l'aggressione a un dominicano,alla compagna incinta e alla suocera, la notte tra il 14 e il 15 agosto scorso all'esterno di un ristorante a Falerna Marina, nel Catanzarese. I cinque, tra cui anche due marocchini, sono accusati di lesioni aggravate con finalità di odio razziale. Le indagini avrebbero accertato inoltre che l'aggressione prima verbale e poi anche fisica sarebbe avvenuta per motivi ...

Ristoratore nega Aggressione razzista a Falerna : Carlos, il dominicano che ha denunciato di essere stato vittima di un'aggressione razzista mentre era con la compagna incinta e la suocera, ha fatto un "racconto calunnioso e falso e sta cavalcando l'...

Aggressione razzista a Lercara Friddi : un arresto : Un arresto a Lercara Friddi (Palermo) per l’Aggressione a Davide Mangiapane, 23enne ballerino di origini africane nato nel capoluogo siciliano che il 22 luglio scorso è stato picchiato fino a svenire davanti a un pub dopo una lite per futili motivi. I carabinieri hanno arrestato nella notte Giuseppe Cascino, 29 anni: secondo chi indaga sarebbe stato lui ad aggredire Davide, in concorso con una seconda persona, pare un minorenne. A Cascino è ...

Daisy - la verità della Procura : "Non è un'Aggressione razzista" : Un atto grave e brutale, che potrebbe costare ai suoi autori fino a quattro anni e mezzo di carcere: ma non un episodio di razzismo conclamato. Questa è per ora l'interpretazione che la Procura di ...

Beppe Grillo - Aggressione Daisy Osauke : “media ci portano nel baratro/ “Sensazionale mira del razzista di m..” : Beppe Grillo sul caso-aggressione di Daisy Osauke: "i media ci portano verso il baratro. Sensazionale solo la mira del razzista di me...". Il "cerchiobottismo" del fondatore M5s(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:07:00 GMT)

