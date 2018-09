Afghanistan | attentato a Kabul | 4 morti Ultime notizie | attacco suicida durante evento

Almeno 48 persone sono state uccise in un attentato suicida davanti a una scuola di Kabul - in Afghanistan : Almeno 48 persone sono state uccise mercoledì in un attentato suicida davanti a una scuola di Kabul, in Afghanistan. Decine di persone sono state ferite. La polizia ha confermato che l’attentatore fosse da solo e che fosse entrato a piedi The post Almeno 48 persone sono state uccise in un attentato suicida davanti a una scuola di Kabul, in Afghanistan appeared first on Il Post.